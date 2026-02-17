Bodegas González Obregón presenta el cartel 'El Puerto Cofrade 2026'

Bodegas González Obregón ha publicado la segunda edición de su cartel de Semana Santa, titulado 'El Puerto Cofrade 2026', una imagen marcada por el recogimiento, el silencio y la luz como símbolo de fe.

El cartel de esta segunda edición.

Una vez más, se ha depositado la confianza en el talento y la personalidad del artista santoñés Héctor Rey Prada, cuya obra vuelve a captar con sensibilidad y respeto la luz, el silencio y la fe de la Semana Santa.

Desde Bodegas González Obregón, con este cartel, se reafirma el compromiso con la cultura, el fervor cofrade y las tradiciones de nuestra tierra, apoyando una celebración que forma parte de la identidad de El Puerto.

El cartel muestra a un nazareno de la Hermandad de la Oración en el Huerto, que resguarda con su mano la llama de una vela. Esa luz, protegida con cuidado en medio de la oscuridad, se convierte en el hilo conductor de la obra y en una clara referencia al camino del cristianismo, la esperanza y la devoción.

La escena, sobria y directa, invita a detenerse y contemplar el significado más íntimo de la Semana Santa, poniendo el acento en los gestos sencillos que hablan de fe y tradición.