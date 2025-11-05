Los grupos de la oposición municipal en El Puerto preguntarán en el pleno por el viaje de Beardo a Nueva York

Los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de El Puerto (PSOE, Vox, Unión Portuense e Izquierda Unida) han presentado una moción urgente para su debate en el pleno municipal ordinario de este viernes, a raíz del reciente viaje del alcalde, Germán Beardo, a Nueva York para acompañar a la filial del Cádiz C.F. en su salida a bolsa en Wall Street.

La moción recoge que "el alcalde volvió a sorprendernos con un viaje internacional, en este caso a Nueva York, para acompañar al Cádiz CF en su salida al mercado bursátil del Nasdaq. Según ha trasladado el propio Ayuntamiento, su presencia se justificaba en su condición de vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado de planificación estratégica y cooperación. Sin embargo, a este desplazamiento no ha asistido únicamente el alcalde, sino que también han viajado personal y altos cargos de este Ayuntamiento, como por ejemplo el coordinador general, Antonio Caraballo, quien ha participado también de este viaje institucional".

Como recuerda la oposición "este viaje no es un hecho aislado: el alcalde ya ha protagonizado anteriormente desplazamientos internacionales, rocambolescos pero acordes a su megalomanía, como el viaje a Argentina o su asistencia al Foro de Davos, y ahora se suma también este viaje a Nueva York. Es necesario recordar que un alcalde se debe, en primer lugar, a su ciudad y a su ciudadanía, y que su tiempo, sus prioridades y su dedicación deben centrarse en El Puerto de Santa María. No podemos seguir normalizando que el máximo representante público de esta ciudad esté empleando parte relevante de su agenda pública en viajes por medio mundo, cuyo retorno concreto para El Puerto todavía no se ha acreditado ni cuantificado".

Ante esta situación, los grupos municipales firmantes instarán a Beardo "a informar sobre su viaje a Nueva York, detallando su agenda y finalidad institucional y quién ha corrido con los gastos, así como enumerar la relación de empleados municipales que le acompañaron, especificando en calidad de qué cargo o función acudió cada uno de ellos y el coste que el viaje de estos cargos municipales le ha supuesto a las arcas municipales".