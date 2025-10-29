Beardo acompañará en Nueva York a la filial del Cádiz C.F. con motivo de su salida a bolsa

Germán Beardo, el pasado mes de agosto durante la firma de un convenio de patrocinio con el Cádiz C.F.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, estará presente este viernes en Wall Street con motivo de la salida a bolsa de NOMA. Nomadar Corp., empresa estadounidense y subsidaria del Cádiz CF.

Con esta iniciativa la compañía pretende captar 285 millones de euros para poder hacer realidad su proyecto más ambicioso, la nueva Ciudad del Deporte que quiere construir en El Puerto y que se ha bautizado como Sportech City.

Según han confirmado desde el gabinete de prensa municipal, el primer edil acude al evento como vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial, donde ejerce el cargo de diputado de Planificación Estratégica y Cooperación, llevando sectores productivos en la provincia.

El motivo de su presencia en Wall Street sería acompañar a la primera empresa gaditana que sale a cotizar en el Nasdaq, junto a varios patrocinadores del Cádiz C.F.

Según la información que ha trascendido hasta ahora, el alcalde viaja a Estados Unidos con dos de sus colaboradores más cercanos.