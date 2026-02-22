La Gañotá pone el broche de oro al Carnaval de El Puerto en la Plaza del Castillo

La Gran Gañotá celebrada en la Plaza del Castillo ha puesto este domingo el broche de oro al Carnaval portuense, con la actuación de diez agrupaciones de la ciudad. En el transcurso del acto se hizo entrega además del Gañote de Oro, que decide la Federación de Peñas y ha recaído este año en Manuel Domínguez, 'Barrilete', y del Pito de Oro, que otorga el Consejo Municipal del Carnaval y con el que se alza Juan Antonio Muñoz Hiniesta 'El Morta'. Hubo también distinciones de la Peña El Güiro, que reconocieron a Vicente Esquerdo y Miguel Ciria, y de la Peña El Vaporcito, que concedió el premio Pepe el del Vapor a Azahara Zayn y Daniel Laynez.

El presidente de la Federación de Peñas Carnavalescas y de la Peña El Güiro, Juan Antonio Muñoz Hiniesta, agradeció la colaboración de la Concejalía de Fiestas para la instalación de dos barras, que han ofrecido como degustación con la adquisición de una bebida papas con choco (a cargo de la Peña La Mezquita) o menudo y chacinas de la sierra (por El Vaporcito y El Güiro).