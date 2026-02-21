Y el sol salió en El Puerto en Carnaval

El Carnaval de El Puerto enfila ya mañana domingo su recta final con la Gran Gañotá que se celebrará a partir de las 12:30 horas en la Plaza del Castillo. Detrás quedan dos intensos días en los que se están viviendo los actos principales del Carnaval en la calle, con un ambiente quizás con menos participación que en anteriores ediciones, pero con las mismas ganas de diversión. También durante toda la semana anterior han tenido gran éxito de convocatoria las actuaciones de destacadas agrupaciones en la Plaza del Castillo, así como la exhibición de tanguillos en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca.

El espíritu 'Bridgerton' se dejó ver en esta carroza. / Miguel Gómez

Tras la proclamación de las coquineras y coquineros en la Plaza del Castillo en la noche del viernes, tras un certamen en el que han resultado elegidos la Coquinera Mayor Infantil, Berta López Berciano, de 11 años, que se presentó por libre; el Coquinero Mayor Infantil, Cristian Mora Vega, de 7 años, que representaba a la Academia de Baile de José Leiva (ambos fueron elegidos por sorteo); la Coquinera Mayor Juvenil, Daniela Niebla Sicre, de 17 años (por libre); el Coquinero Mayor Juvenil, Ezequiel Albaiceta Nevado, de 14 años (por libre); la Coquinera Mayor Adulta, Celeste Díaz Llopis, de 19 años, que representa a la Peña La Mezquita; y el Coquinero Mayor Adulto, Carlos Javier Gallardo Bermúdez, de 33 años, presentado por la Academia de Baile de José Leiva; se celebraba esa misma noche el pregón de ‘El Melli’ y se entregaba a Azahara Zayn Alburquerque el título de Personaje Entrañable.

Ya este sábado de Carnaval, la jornada llegaba repleta de propuestas, con una intensa programación. A las 12:00 horas la Plaza del Castillo se llenaba de público par asistir al ‘Tributo K- Pop’ y a la fiesta infantil, y a las 17:00 horas comenzaba la Cabalgata de Carnaval, compuesta por ocho carrozas, que partía de la Plaza de Toros para recorrer las calles Valdés, Pagador, Los Moros, Santa Lucía, Plaza de España, Plaza de Juan Gavala, Luna, Larga, Luja y Ribera del Marisco, finalizando en Micaela Aramburu.

Con los sones de la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza abriendo el cortejo, el público pudo disfrutar de la carroza de la Diosa del Mar, con una vistosa decoración de unicornios, un pasacalles de Ilusionando, con aves fénix con un carro de música, la carroza de Peter Pan (a cargo del Grupo de Baile de José Leiva), la del Rey León, un pasacalles de Ilusionando con motivos de gorilas y otros muñecos, la carroza de las coquineras, acompañada por el baile del Grupo de Andrea y un pasacalles, la carroza de máscaras de Carnaval, seguida por un pasacalles, una carroza con un DJ, un pasacalles de zancudos, la carroza de Frozen, con el grupo Bailacuentos, y la carroza del Castillo.

Loz zancudos, haciendo el pasacalles durante el recorrido. / Miguel Gómez

A continuación el programa preparado para esta jornada tiene continuidad en la Plaza del Castillo, con los DJ Los Calvizos primero y después el DJ Akosta. También en la Plaza de la Herrería se puede disfrutar de las actuaciones de ‘El Cuarteto Inclusivo’, ‘La palabra de Cádiz’, ‘Las manos de Cádiz’ y ‘Salud, gaditanismo y libertad’.

A partir de las nueve de la noche recorrerá las calles el Carrusel de Coros, con salida desde la Plaza de España y la participación del Coro de Luis Rivero y el Coro de Los Estudiantes.

Durante las primeras horas de la tarde quizás se ha echado en falta la participación de más agrupaciones ilegales, que han tenido más protagonismo en años anteriores, sobre todo teniendo en cuenta el magnífico día de sol del que se ha podido disfrutar durante toda la jornada, si bien es cierto que al coincidir este fin de semana con el segundo del Carnaval de Cádiz, muchas de estas agrupaciones prefieren pasar la jornada en la capital gaditana.

La programación preparada por la Concejalía de Fiestas contempla para este domingo, a partir de las 12:30 horas, la celebración de la Gran Gañotá, con la actuación de varias agrupaciones en la Plaza del Castillo.