Un Pregón con acento portuense abre la fiesta de febrero en la calle

La plaza del Castillo se convirtió este viernes en el escenario desde el que un antiguo rey, propietario del Castillo de San Marcos, compartió sus dichas y desventuras en una conversación de tú a tú con el público que acudió a ver el Pregón de Carnaval.

En esta ocasión tal cometido recayó sobre Jesús Manuel Selma Martín-Murga, más conocido como ‘El Melli de El Puerto’, quien junto a su hermano dio sus primeros pasos carnavaleros en la barriada de El Tejar.

El Pregón de este año tuvo esa esencia, la de un carnavalero que ha mamado la fiesta en su ciudad, y que además se rodeó de colaboradores para contar la historia de ese rey, en un escenario decorado con lámparas de araña recreando la estancia de un salón medieval.

El Pregón arrancó con ‘El Melli’ vestido con un camisón bajando a tirar la basura, bajo mazas, por supuesto, y allí se encontró con el público, al que le contó cómo le había comprado el Castillo al mismísimo Rey Sabio, y cómo era su vida en este regio edificio.

Durante su intervención ‘El Melli’ dejó claro que se ha criado en El Puerto, y buena muestra de ello fue que a lo largo de su Pregón fue nombrando, al hilo de las historias, distintos establecimientos comerciales muy conocidos, algunos de ellos ya cerrados hace años.

El rey, en camisón cuando salió a tirar la bolsa de la basura.

Tras una primera parte que le sirvió de presentación, el pregonero dejó al público con un audiovisual en el que sus sastres fueron los protagonistas, y volvió ya ataviado como Rey, con una peculiar corona rematada con una gaviota. Con ese atuendo el pregonero fue narrando los hechos de El Puerto del futuro, entre ellos el hundimiento del Vapor, del que dijo que a pesar de haber quedado reducido a cuatro tablas y algunos clavos, “seguirá siempre en nuestros corazones”. También fue nombrando algunos de los espacios más conocidos de la ciudad, como La Victoria, La Puntilla, Valdelagrana o las bodegas y palacios, para concluir asegurando que “el Carnaval de El Puerto no es ni mejor ni peor, sólo han cambiado los tiempos”, y añadió que “los viejos copleros nunca mueren”. Reivindicó, además, El Puerto chirigotero, y tuvo un detalle para su madre, a la que entregó un ramo de flores.

Durante el Pregón hubo varias actuaciones, entre ellas la presencia de Antonio ‘El Sopa’ y Manuel Albaiceta, grandes voces del Carnaval portuense. También un David Calleja de la época encarnado por ‘El Morta’, que fue dando paso a los diferentes colaboradores.

La comparsa de la cantera de El Puerto, ‘Los granujas’, le dedicó un pasodoble al pregonero, y como guinda del pastel cerró la noche la chirigota de ‘El Melli’, ‘Los que la tienen de mármol’, que quisieron hacer un guiño al padre del pregonero poniendo un emotivo punto y final a un Pregón con un marcado acento portuense.