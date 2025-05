La Flave se suma a la queja de la Marea Blanca y plantea movilizaciones en El Puerto por el cierre de centros de salud por las tardes

El Puerto/La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ denuncia públicamente "el nuevo atropello que van a sufrir los portuenses este verano, después de que la Marea Blanca haya anunciado la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar los centros de salud Ángel Salvatierra y la Casa del Mar este verano en horario de tarde". La advertencia ya la había realizado previamente el sindicato Comisiones Obreras.

Para la Flave "es una idea que pone en peligro la salud de los portuenses, especialmente en una época, el verano, en la que El Puerto duplica su población, pasando de los 90.000 habitantes habituales a rondar los 200.000", y lamentan que es una situación que se va a vivir por tercer año consecutivo, como indica la Marea Blanca".

La junta directiva de la federación considera que "la administración autonómica muestra un absoluto desprecio por la salud de los portuenses, y los portuenses no se pueden quedar impasibles, puesto que no se puede permitir que tenga que ocurrir alguna desgracia para que las autoridades se tomen en serio la sanidad pública". Por ello, invitan a los portuenses "a interponer quejas en los centros de salud y a unirse a movilizaciones que se convoquen para pelear porque no se cierren estos dos centros de salud este verano".

La Flave considera que "la Junta ya atropella suficiente a la sanidad pública, como para dar un paso más en verano en la ciudad, y hacer que El Puerto sea una ciudad de tercera. Se trata de una ciudad que cuenta con cinco centros de salud, Pinillo Chico, Ángel Salvatierra, Federico Rubio, Puerto Sur y la Casa del Mar, y no es de recibo que en verano se castigue más a los profesionales de los centros de salud restantes, por el capricho de las autoridades competentes".

Finalmente, la federación confía en que la Junta de Andalucía "reconsidere esta postura y contrate al personal suficiente no solo para hacer posible que todos los centros de salud de la ciudad permanezcan abiertos en horario de mañana y tarde, sino que las plantillas de profesionales estén al cien por cien, de modo que no haya déficit de personal en ninguno de ellos, haciendo así un demostración de que la salud es un asunto importante para los gobernantes".