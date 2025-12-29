La Flave de El Puerto realiza un balance positivo en su Área de Mayores

La Junta Directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) Sol y Mar alaba el año de actividades que cierra el área de Mayores perteneciente a la federación, y que han girado en torno a "cubrir un hueco de ocio, diversión y participación de los mayores portuenses en la sociedad".

"La federación pone en valor el trabajo realizado por su coordinadora, Bertha Moncada, y su Junta Directiva, que se han volcado en llenar de actividades el local de la federación, y han coordinado excursiones, salidas, almuerzos, visitas a museos o cenas, que han conseguido bastante participación por parte de los mayores portuenses", aseguran desde la asociación en una nota de prensa. "Los mayores han podido asistir a baile flamenco, yoga, bachata, sevillanas, e incluso a tardes de juegos, poniendo la guinda al año, antes de hacer en Navidad, con el almuerzo que ha congregado este año a unas 175 personas, y que contó con actuaciones e incluso con el gesto solidario de todos los asistentes, que aportaron su granito de arena a la campaña de recogida de alimentos que cada año pone en marcha la Flave".

De esta forma queda claro que la Junta Directiva respalda el "gran trabajo" que está realizando el área, "que cada año se preocupa por escuchar a los mayores e intenta gestionar sus preocupaciones y reivindicaciones en un ambicioso programa que, como no podía ser de otra manera, obtiene grandes resultados y una muy buena respuesta por parte de los participantes".

Además, la federación considera que el área de Mayores hace "una labor importante, debido a que los mayores encuentran poca oferta municipal dedicada a ellos y sus intereses". La federación denuncia que centros "como el Francisco Guerrero, no han ofertado actividades en el último trimestre del año, dejando a un sector de la población sin sus clases o entretenimiento". "Ante la dejación de funciones del equipo de Gobierno en este sentido, el área de Mayores es más importante si cabe, que funciona de manera eficiente con apenas presupuesto, y cubriendo el hueco dejado por el Ayuntamiento".

La nota concluye con la idea de que "la Flave confía en que el área de Mayores hará una labor magnífica en 2026, puesto que, la idea es que sigan ofertando un amplio programa de actividades, como ha estado ocurriendo hasta el momento y desde que la Junta Directiva actual tomara posesión".