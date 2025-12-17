La Flave apoya las quejas vecinales relativas los nuevos contenedores de basura de El Puerto

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ apoya las quejas vecinales que se están vertiendo de forma pública y a través de redes sociales en relación a los nuevos contenedores de basura adquiridos por el Ayuntamiento, especialmente destinadas a valorar la poca practicidad de los mismos.

Los vecinos lamentan que estos recipientes son poco prácticos, tienen una abertura demasiado estrecha para que quepan las bolsas, especialmente las de mayor tamaño, y perjudican a los comercios, sobre todo a aquellos que tienen que depositar grandes cantidades de basura, porque es complicado que puedan llevar a buen llevar a buen puerto esta acción.

Por ello, la federación entiende que el Consistorio debería haber tenido en cuenta estos aspectos a la hora de adquirir los contenedores, puesto que cuestan una importante cantidad de dinero a los portuenses, para que al final perjudiquen más que faciliten el trabajo de los ciudadanos a la hora de depositar sus bolsas en los contenedores.

Este hecho supondrá que los barrios, y sobre todo aquellas calles o avenidas que tengan mayor concentración de establecimientos se verán perjudicados, porque habrá muchas más bolsas y basuras esparcidas en los alrededores de las isletas de contenedores.

Además, la Flave se anticipa a un hecho que ocurrirá en pocas semanas, la llegada de los Reyes Magos. Esta fiesta tan señalada, debido a la gran cantidad de papeles, bolsas, cartones y recipientes que se generan en los hogares portuenses debido a la llegada de Sus Majestades, ya es un reto, porque supone que los contenedores siempre resultan insuficientes, y este año, debido a los problemas que ya están suponiendo, serán doblemente insuficientes.