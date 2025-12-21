La Flave de El Puerto entrega al Banco de Alimentos más de 600 kilos de alimentos de su campaña de recogida solidaria

El presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’, José Rodríguez, ha entregado las cajas de alimentos que han resultado de la campaña de recogida solidaria iniciada hace unas semanas en las asociaciones vecinales, a los representantes del Banco de Alimentos de Cádiz.

El presidente de la federación ha estado acompañado del responsable del área de Periferia, Fernando Arévalo. En total, la federación, gracias a la donación de todos los portuenses a través de las asociaciones vecinales, ha conseguido aportar un total de 610 kilos de alimentos.

Por tanto, la Flave y el Banco de Alimentos se congratulan de los resultados obtenidos gracias a la red participativa creada en los barrios, que ha conseguido aportar su granito de arena a las distintas campañas que genera la entidad provincial en esta época.

Un año más, la federación cumple con el compromiso adquirido con el Banco de Alimentos. Este año la campaña se ha adelantado en el tiempo, es decir desde principios del mes de noviembre se podían encontrar cajas en el local de la federación y en las asociaciones de vecinos, para que así los resultados fueran mayores que en ediciones anteriores, objetivo que se ha conseguido, puesto que en 2024 se aportaron unos 500 kilos, es decir, 100 menos que en 2025.

La junta directiva de la Flave muestra su agradecimiento a las asociaciones vecinales que han participado, así como a los ciudadanos que han aportado su granito de arena a tan loable actividad, poniendo en valor la solidaridad vecinal. Por otro lado, Rodríguez también pone en alza la gran labor que realiza el Banco de Alimentos, a nivel nacional, y especialmente en la provincia de Cádiz.