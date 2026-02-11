Ensayo solidario en la hermandad de El Olivo de El Puerto

La hermandad de la Oración en el Huerto organiza un ensayo solidario con el fin de recaudar alimentos destinados a Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de los Milagros.

El equipo de capataces de este estará formado por Iván Vega Girón, capataz designado por la Junta de Gobierno, junto a sus auxiliares Pablo Rosa Ariza, Pedro Navarro Marín, Francisco Javier Navarrete Ortega y Roberto Castilla Romero.

La igualá tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero, a las 20:00 horas, en la Casa de Hermandad (calle Cruces, 82).

El ensayo solidario se celebrará en la mañana del sábado 21 de febrero, en horario de 10:00 a 13:00 horas, partiendo desde la nave de los pasos, con el siguiente recorrido: Avenida Menesteo, Ximénez Sandoval, Los Moros, Pagador, Plaza de España, Palacios, San Bartolomé, Placilla, Abastos, Ganado, Nevería, Siete Esquinas, Bolos, San Francisco, Santa Lucía, Elías Ahuja, Valdés, San Bartolomé, Golondrina, Alondra, Avenida de la Constitución y Avenida Menesteo.

Para esta ocasión, contaremos con los sones de la Agrupación Musical Juvenil Sagrada Presentación de Sevilla.

La hermandad solicita la colaboración de todos los cofrades y portuenses en general, ya que el peso del paso dependerá de la solidaridad y de las donaciones de alimentos aportadas.