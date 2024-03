'El Circo Encantado' decide que el espectáculo debe continuar en El Puerto

'The Show Must Go On'. La canción estrella de Freddie Mercury guía la voluntad de El Circo Encantado tras el desastre natural causado por la borrasca Nelson, que destrozó su carpa como si fuera de papel, llevándose por delante en medio de la lluvia y el temporal otros muchos elementos de la instalación de la compañía, en la madrugada del Viernes Santo, en El Puerto de Santa María.

El espectáculo debe continuar. Así lo ha decidido el circo, cuya plantilla se ha volcado en limpiar el lugar, y en especial su mánager y jefe de producción, Javier Faura, con el que este periódico ha podido hablar para calibrar la magnitud de los daños sufridos sobre las seis de tan señalada madrugada. Un fenómeno meteorológico extremo abatió con furia la carpa del circo y todos los elementos que había en su interior: equipos de luces, equipos de sonido, ordenadores, escenografía, camerinos, vestuarios, y toda la estructura metálica que sostenía la carpa y la iluminación.

Unos daños valorados en dos millones de euros. Tan sólo la carpa, hecha jirones entre los asientos, cables y aparatos electrónicos, como una piel de cebra abatida, tiene un coste de unos 200.000 euros y el moderno escenario, provisto de un elevador robótico, unos 180.000 euros. "Tan sólo se ha salvado la estructura del graderío", señala Javier Faura.

El fenómeno meteorológico tiene todos los visos de ser un tornado, que recorrió parte de la ciudad de El Puerto de Santa María de Oeste a Este, cebándose con parte del centro histórico, arrancando árboles y farolas en la plaza del Castillo y otros elementos en varios edificios, y cruzando el río Guadalete para destrozar el circo y doblar varias vallas publicitarias de carretera como si fueran de mantequilla.

Pese a lo aparatoso y violento de la sacudida, por fortuna, no se registraron daños personales. Sorprendentemente, las autocaravanas donde viven y duermen las 24 familias que componen la plantilla del circo, un total de 84 personas, no se vieron afectadas, ya que el tornado tomó una trayectoria rectilínea que afectó de lleno a la carpa y cuanto había dentro, dejando intactos elementos que estaban a sólo diez metros de la 'zona cero', como el camión de las taquillas y sus toldos o el bar del recinto.

Los mismos trabajadores del circo pudieron comprobar la ferocidad del viento, ya que habían sido avisados por una agente de los Cuerpos de Seguridad de que algo grave estaba ocurriendo en esa zona de El Puerto, y salieron en la madrugada a tratar de evitar el desastre. Pese a ello, no lo lograron y apenas pudieron ponerse a resguardo cuando sintieron el torbellino de viento y agua, en medio de un fuerte estruendo "como una explosión", producido por la caída de la carpa y la oscuridad repentina.

El jefe de producción ha destacado la ola de solidaridad recibida este viernes, ya que después del impacto inicial y durante la jornada la plantilla estuvo recogiendo los destrozos, recibieron el apoyo de numerosas personas, incluso una panadería les llevó pan recién hecho, bizcochos y café, y les llamaron desde muchos lugares de Andalucía. Tanto el Ayuntamiento de El Puerto como la Autoridad Portuaria se personaron en el lugar para interesarse por ellos.

Pese al duro revés, El Circo Encantado no cejará en su empeño de sacar una sonrisa y llevar la animación al público, como han venido haciendo en estos días, en especial en la propia noche del Jueves Santo, en que el espectáculo estuvo dedicado a colectivos desfavorecidos y personas con discapacidad. "Seguiremos llevando la ilusión y la cultura, con un espectáculo del siglo 21 a todo aquél que quiera descubrir está fábrica de sueños, a todos los que creen en un mundo de arte e ilusión", sentencia Javier Faura.

Para ello, ya está en camino hacia El Puerto una nueva carpa circense que será instalada en el mismo lugar, en la otra banda del río Guadalete, y que les ha sido prestada por otro circo amigo. En cuanto llegue, la carpa será nuevamente instalada.

Todos trabajarán al unísono para volver a poner en marcha el espectáculo. De manera que para el jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana (4, 5, 6 y 7 de abril) quieren tenerlo todo listo para volver a llevar esta función teatral, de humor y musical, con dirección artística de Sonia Miranda, a todos los espectadores.

"No vamos a dejar de llevar una sonrisa y una ilusión a las familias, pasen los huracanes que pasen", insiste Javier Faura, plantando al mal tiempo tiempo buena cara, con la convicción de todo su equipo para sacar adelante el espectáculo, que lleva girando desde el año 2021. La entrada tendrá un precio único a partir de 12 euros. Ello retrasará algo el calendario inicialmente previsto, ya que en principio iban a estar en El Puerto hasta el Domingo de Resurrección, lo que les obligará a llegar a Jerez sobre el día 12 del abril.

Paralelamente, y como muestra de la voluntad de estos artistas de sobreponerse a la adversidad, los componentes del circo han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para recuperar la carpa, en la dirección: https://gofund.me/5ee63a5e, para "seguir haciendo lo que más nos apasiona: hacer reír y entretener a la gente".