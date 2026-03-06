El doble pleno de este viernes llega de la mano de varias protestas en El Puerto

El doble pleno municipal ordinario que se celebra este viernes en el Ayuntamiento, en el que se celebrarán seguidas las sesiones de febrero y marzo, se presenta ‘calentito’, de la mano de varias protestas que se han anunciado de cara a la sesión.

Por un lado han anunciado una concentración a las puertas del Ayuntamiento los estudiantes del centro de adultos La Arboleda Perdida, que piden no solo el arreglo del centro, sino otra serie de compromisos por parte del Ayuntamiento.

Tampoco los responsables del Conservatorio están contentos, tras haberse anunciado el traslado del centro de adultos al edificio que ellos ocupan, el antiguo colegio San Agustín, y anuncian la intervención de su directora en el pleno en demanda de unas instalaciones dignas y con espacio suficiente.

Finalmente, las trabajadoras de la empresa Mayse, que se encargan de la limpieza de colegios e instalaciones municipales, también se concentrarán a las puertas de la Casa Consistorial en protesta por los continuos retrasos que sufren en el cobro de sus nóminas, por la falta de contrato con el Ayuntamiento.