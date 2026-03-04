Las trabajadoras de Mayse se concentrarán este viernes ante el Ayuntamiento

La plantilla de la empresa Mayse, que se encarga de la limpieza de colegios y edificios públicos en El Puerto, ha convocado una protesta para este viernes, 6 de marzo, a las 10:30 horas a las puertas del Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración en la Casa Consistorial de las sesiones ordinarias de pleno correspondientes a los meses de febrero y marzo.

El colectivo denuncia el retraso continuo el el abono de las nóminas, y pide que de una vez por todas el equipo de gobierno saque adelante el pliego de condiciones para la nueva adjudicación del servicio, que lleva ya prescrito desde hace seis años.

El comité pide que las nóminas se abonen antes del día 5 de cada mes, para poder tener una seguridad y estabilidad en las familias que dependen de este trabajo. Hasta ahora el servicio se mantiene mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, una fórmula que, según las trabajadoras, genera una inseguridad jurídica y financiera que acaba repercutiendo directamente en sus salarios.

Recientemente la plantilla llvó a cabo una protesta a las puertas de la empresa, en el polígono Las Salinas, en demanda de estos mismos puntos.