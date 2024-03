Se desploma un árbol sobre la valla de la Jefatura de la Policía Local de El Puerto

Los efectos de la borrasca Nelson se están dejando sentir El Puerto de Santa María, incluso algún tiempo después de sus momentos álgidos. A los numerosos destrozos confirmados estos días atrás en lugares como la Plaza del Castillo, donde se desplomaron árboles y farolas por la fuerza del viento, y en varios edificios de la ciudad portuense, además, por supuesto, del desastre del desplome de la carpa de El Circo Encantado, hay que sumar la caída de un árbol, que se desplomó justo sobre la valla de separación del edificio de la Jefatura de Policía Local desde una parcela colindante, al parecer del pinar de Las Dunas, que se encuentra al lado de la Jefatura.

Un árbol de notables dimensiones se desplomó sobre una de las vallas laterales de protección del edificio de la Policía Local. Aunque por el momento no se han podido evaluar los daños, algo que no será posible hasta que se retiren las ramas del árbol que puedan haber caído sobre las dependencias, no se puede confirmar que haya destrozos de consideración.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto ya está gestionando la retirada del árbol, cuya caída no ha producido por fortuna daños personales.