Denuncian robos en vehículos en el aparcamiento de Isaac Peral, en El Puerto

Usuarios del parking de la plaza Isaac Peral, gestionado por Interparking, han denunciado varios robos en el interior de vehículos estacionados en el aparcamiento subterráneo. Uno de los afectados ha denunciado que cuando accedió al interior del parking, hace unos días, a las nueve de la mañana, se encontró su coche con el cristal roto y el interior revuelto, con la sustracción de varios objetos.

Los afectados denuncian que "este suceso se produce en un contexto previo de falta de vigilancia, así como de suciedad, insalubridad e inseguridad continuadas. De forma habitual, personas ajenas permanecen durante el día y también pernoctan en el aparcamiento, especialmente en la caja de escaleras y en la segunda planta. En estas zonas se observan conductas de consumo de drogas, además de micciones y suciedad constante, sin que exista un control efectivo de las instalaciones", lamentan.

Para estos usuarios "la situación resulta especialmente preocupante por la imagen diaria que se da en un espacio público tan céntrico, por el que accedemos vecinos y familias con niños, en pleno entorno de la Plaza de Peral, sin que las condiciones mínimas de seguridad y salubridad estén garantizadas". También señalan que "estas circunstancias han sido comunicadas en varias ocasiones tanto al personal del parking como a través de los canales de Interparking, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución eficaz".