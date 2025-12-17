Un árbol de grandes dimensiones cae sobre tres coches en la calle Bocoy de El Puerto

Un árbol de grandes dimensiones cayó en la tarde de este martes sobre varios vehículos en El Puerto. Según han informado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el incidente ocurrió en la calle Bocoy, a la que acudieron efectivos del parque de El Puerto de Santa María, con el apoyo del parque de Jerez de la Frontera, así como efectivos de la Policía Local.

Los bomberos actuaron para desbrozar y retirar un árbol de grandes dimensiones, que había caído sobre tres vehículos Según explicaron desde bomberos, con ayuda de la autoescala lo desbrozaron para rebajar el peso y posteriormente lo levantaron con el vehículo grúa para poder sacar los tres vehículos atrapados.

No se registron daños personales. A la actuación acudieron siete efectivos y cinco vehículos: autobomba urbana ligera (P-39), autobomba urbana pesada (U-41), autoescala (E-14), vehículo pesado grúa (G-13) y vehículo de mando (M-51)