Atrapado un camión al ceder la calzada en San Fernando

Un camión de los servicios municipales de alcantarillado ha quedado atrapado en la tarde de este lunes al ceder inesperadamente la calzada en San Fernando. El incidente ha ocurrido en la calle Juan Van Halen, en las proximidades del Mercado de San Antonio, en una vía que -precisamente- es muy transitada por los vehículos al enlazar con uno de los cruces transversales de la calle Real.

La rueda trasera de este vehículo pesado ha quedado atrapada al venirse abajo la calzada cerca de la confluencia con la calle Santa Gertrudis, con lo que no ha podido seguir circulando. De hecho, dicha ha quedado hundida hasta la altura de la parte más baja de la carrocería, con lo que el camión ha quedado también inclinado.

Cambión atrapado al ceder la calzada en San Fernando. / D.C.

El tramo de la vía en la que ha tenido lugar el accidente se ha tenido que cortar el tráfico rodado y la zona afectada ha sido acordonada a la espera de que se proceda al rescate del camión, que previsiblemente se llevará a cabo en las próximas horas.

Precisamente, esta tarde, el servicio se ha reforzado con un operativo para hacer frente a las posibles incidencias de las lluvias que han llegado a alcanzar hasta 31,8 litros por metro cuadrado a la hora en su momento de mayor intensidad. s