La intensa lluvia alcanza hasta 31,8 litros por metro cuadrado a la hora en San Fernando

La lluvia ha arreciado con fuerza a la ciudad de San Fernando en la tarde de este lunes, donde una intensa tormenta ha llegado alcanzar hasta 31,8 litros por metro cuadrado a la hora, según los datos recopilados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada (ROA), con base en la localidad isleña.

El momento de mayor intensidad se ha registrado a las 17.50 horas. Las intensas precipitaciones han estado precedidas por rachas de viento que han llegado a alcanzar los 34,2 kilómetros por hora pasadas las 17.00 horas.

La fuerte lluvia ha arreciado durante unos 15 minutos aproximadamente para después amainar, si bien se mantiene la previsión de intensas precipitaciones para el resto de la tarde y durante la noche.

La tormenta ha dejado un acumulado de 10,6 litros por metro cuadrado.

No obstante, por el momento no se han reportado incidencias de gravedad a pesar de la fuerte lluvia. Sí se han dado acumulaciones de agua de cierta relevancia en determinados puntos de la ciudad, pero en las zonas más bajas de la localidad -las catalogadas como vulnerables- no se han llegado a registrar inundaciones, según las primeras informaciones.

La lluvia sí ha dejado balsas de agua en algunos puntos de Buen Pastor, San Marcos y calle Real que han llegado a ralentizar puntualmente el tráfico rodado.

También se han reportado acumulaciones de agua como en puntos de la avenida Pery Junquera, la barriada Bazán o de la zona del colegio Erytheia, en Buen Pastor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo en prácticamente todo el territorio gaditano tanto por tormentas como por fuertes lluvias,