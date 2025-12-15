Cádiz estará en aviso amarillo por tormentas y lluvias durante la tarde del lunes y la madrugada del martes

Se prevé una tarde-noche pasada por agua en la provincia de Cádiz a causa de la borrasca Emilia, en lo que serán sus últimos estragos antes de que se marche y vuelva la estabilidad, aunque sea por poco tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar este lunes el aviso amarillo en prácticamente todo el territorio gaditano. En esta ocasión, será tanto por tormentas como por fuertes lluvias.

Así, serán tres las comarcas afectadas por las fuertes lluvias: el Litoral, la Campiña y el Estrecho. El aviso amarillo estará vigente desde las 18 horas de este lunes, desactivándose a las 3 horas de la madrugada del martes.

En este periodo de tiempo, se espera en las tres comarcas que se puedan acumular 15 mm de precipitaciones en una hora, siendo bajo el nivel de peligro y con una probabilidad que va del 40% al 70%. La posibilidad de tormentas también oscila entre el 40% y el 70%.

En Andalucía, la otra provincia afectada por el aviso amarillo este lunes es Huelva, activándose a las 18 horas de este lunes y cerrándose a las 0 horas. Al igual que en Cádiz, se pueden acumular 15 mm de precipitaciones en un hora, además de la posibilidad de tormentas en Aracena, Andévalo y Condado, y el Litoral.

Por su parte, en la madrugada del martes el aviso amarillo se extenderá a Granada. Se esperan tormentas y la acumulación de 15 mm de precipitaciones en la zona de la costa entre las 0 horas y las 7 horas.