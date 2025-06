David de la Encina, exalcalde de El Puerto: "La querella era un absoluto infundio malintencionado, sin ningún rigor”

El Puerto/Esta semana se ha conocido el archivo de la querella presentada por Gyocivil en 2022 contra el exalcalde de El Puerto, David de la Encina, por el supuesto boicot a las obras del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces.

–¿Cómo se siente tras el archivo provisional de la querella?

–Me siento aliviado y reconfortado, han sido tres años de mucha presión, desde el convencimiento de que era un absoluto infundio malintencionado, sin ningún rigor. Ni siquiera ha llegado a haber juicio y el juez y la fiscal nos dijeron que no formularían ninguna acusación. La toma de declaración a los nueve querellados fue intensa y muy documentada, y tras declarar sentí un gran alivio. Pero han sido tres años de un calvario absoluto, que ha sufrido también mi entorno, mi mujer Miriam -que ha sido mi verdadero puntal- y mis hijos. Me estaban acusando de ser un estafador y de haberme apropiado de dinero, y yo no solo no he estafado a nadie, sino que tengo menos dinero que cuando entré en política. También estoy muy agradecido por la enorme cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo estos días, sobre todo uno que se repite, “David, yo lo tenía claro”, de gente de todo el espectro ideológico de la ciudad.

–Han sido muchos meses de acoso y derribo, no tanto por parte de la constructora sino de algunos miembros del gobierno local del PP y algunos medios.

–Sí, ha sido una guerra sin cuartel donde se ha querido utilizar todo para destruir no a un oponente, sino a una persona. Me duele mucho el daño que le han hecho a mi compañera Silvia Valera, que es funcionaria, y a Francisco Lara, un profesional liberal al que han causado también un daño en su imagen. Pero yo creo en el karma y cada cual tendrá su merecido.

–Usted ya no está en política, ¿qué le ha llevado a tomar esta decisión?

–Lo primero el convencimiento de que esto son etapas, hay que estar en política en un momento concreto, y no aferrarse a ella. El resultado de las últimas elecciones no fue bueno, yo ya había pasado una etapa como alcalde, de la que estoy muy orgullo, y otros cuatro años en Diputación. Ahora he vuelto a mi trabajo como coordinador de Andalucía Emprende en la provincia, y estoy muy contento y agradecido a la vida por darme esa oportunidad.

–¿Cómo ve desde fuera la política municipal de El Puerto?

–Pues ahora mismo ni siquiera vivo en El Puerto, intento seguir personas y hechos, no siglas. Me duele mucho la situación de algunas personas y colectivos, porque pasa el tiempo y hay profesionales del urbanismo, por ejemplo, que no terminan de ver los resultados de la aprobación del Peprichye, con un ciclo económico positivo y los tipos de interés tan bajos. Se ha laminado absolutamente a los colectivos sociales, a la sociedad civil, en todos los sectores, aunque sigue habiendo personas con una gran capacidad de resistencia, como los ecologistas o la Flave, que han soportado lo indecible. Se ha perdido el CCA, no se saba nada de El Puerto Revive... se ha impuesto una nueva dinámica, que es la de las redes sociales. En tres años se han cargado todo el estatus conocido hasta ahora, ha sido sorprendente, hacer tantos cambios para no llegar a nada mejor.

–Leyendo el auto judicial se ve que la operación de los parkings nunca estuvo clara, como defendían ustedes antes de llegar al gobierno.

–Cuando yo llegué a la Alcaldía en 2015, hace ahora diez años, los parkings ya deberían haber estado terminados, y lo que había era un boquete en Pozos Dulces y manifestaciones contra el de la Plaza de Toros. Nosotros lo que hicimos fue dar respuesta a una dinámica social y pedir papeles. Planteamos incluso alternativas a esos proyectos, con esos mismos fondos, porque creíamos que, teniendo clara la necesidad de aparcamientos en El Puerto, ese modelo no era el que se necesitaba.

–¿Cree que la adjudicación de la obra del tanque de tormentas a Gyocivil pudo tener algo que ver con el carpetazo al proyecto del parking?

–En este caso, me muerdo la lengua. Es de juzgado de guardia y sería bueno que quien esté en disposición de hacerlo lo cuestione y lo plantee ante la Fiscalía para que lo revise, creo que hay materia para investigar. Esta querella estuvo muy pensada para hacerla coincidir con la campaña de las elecciones, me podía haber hecho quedarme fuera de la carrera electoral. Fue una infamia para manchar mi nombre.