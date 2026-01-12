Los contenedores de basura de El Puerto que no le gustan a casi nadie

El pleno municipal del mes de enero, celebrado hace unos días, sacó a la luz el debate sobre un asunto ciudadano que ha dado estas navidades su peor cara: los nuevos contenedores de basuras instalados dentro del contrato de limpieza urbana.

El asunto llegaba al pleno de la mano del PSOE, que preguntaba al equipo de gobierno si la ciudad está a tiempo de cambiar de modelo, dada la escasa aceptación que tienen los nuevos contenedores instalados, muchos de los cuales no tienen ningún mecanismo para abrirlos con el pie -como tenian los anteriores- además de contar con una estrecha abertura que está haciendo que muchas bolsas se queden finalmente en la acera.

El portavoz socialista, Ángel González, pidió en la sesión la instalación de contenedores más accesibles que sean más eficientes, al tiempo que dijo que ya han pasado once meses desde la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza urbana, sin que se noten demasiado los resultados, a pesar de haber subido su coste anual en cuatro millones de euros, pasando de 12 a 16 millones.

González recordó además que el alcalde en persona viajó a Galicia para escoger los contenedores, aunque como dijo "los que tenemos no son los mismos que los del vídeo que grabó en Galicia, está claro que algo está fallando", solicitando además los congtroles realizados por la inspección del servicio.

Por parte de Izquierda Unida su portavoz, José Luis Bueno, se hizo eco también de las quejas ciudadanas y dijo que los contenedores son "pequeños y poco prácticos", destacando los problemas que se han visto estas Navidades con el mayor volumen de residuos en las calles.

El portavoz del gobierno local, Javier Bello, afirmó que en estos momentos el servicio se encuentra en periodo de adaptación al nuevo contrato, explicando que el modelo de contenedor se adapta a cada calle, según el número de comercios y empresas de hostelería de cada zona. También justificó la pequeña abertura de muchos contenedores como una medida antivandálica, para evitar que se saque la basura -aunque el problema es que muchos vecinos tampoco la meten-.

Otra zona de la ciudad con el mismo problema con los contenedores.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, coincidió en que "algo está fallando, es una sensación generalizada, y ya han pasado once meses desde el nuevo contrato". También calificó de "antihigiénico" el nuevo formato, que obliga a utilizar las manos para abrir algunos contenedores, y considera que "la empresa se ríe de nosotros. ¿No hay nadie que fiscalice ese contrato? se preguntó.

Para el concejal de Vox Fito Carreto, que coincidió en las críticas, "no se trata de un contubernio contra el equipo de gobierno, es la experiencia personal de todos nosotros y de muchos vecinos, es un problema real que los contenedores están fallando", insistió.

Javier Bello, en su segunda intervención, insistió en que los contenedores "aún no están colocados en su totalidad" y dijo que "los ciudadanos tendremos que adaptarnos y esperar a que el despliegue esté completo. Aún es pronto para valorar el resultado", dijo, acusando a la oposición de destacar únicamente "las deficiencias de El Puerto" y de no valorar nunca lo positivo, asegurando que "se pondrán más y con bocas más grandes".

El grupo socialista, como proponente, cerró el turno de debate acusando al gobierno municipal de no aceptar las críticas constructivas, insistiendo en que el pliego de condiciones del servicio dice expresamente que "los contenedores deben tener una forma cómoda para el usuario", algo que claramente no está ocurriendo.