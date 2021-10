La cantante gaditana Rita Ramos actúa este viernes en la sala Milwaukee de El Puerto

La cantante gaditana Rita Ramos ha grabado su primer disco. Después de años de trayectoria artística y de actuar en muchos escenarios, la artista publica ‘#gazpachitoproject’, un disco de versiones grabado en Santiago de Compostela, con el acompañamiento de la banda cubana Purofilin, en el que Rita Ramos ofrece una mezcla de ritmos, de colores y de sabores, como un gaz

pacho de sensaciones que agita con fuerza en la batidora musica para lograr un trabajo que la artista define como “un viaje musical por diversos continentes”.

Este viernes, 15 de octubre, a las 23:00 horas, será un buen momento para sumarse a ese viaje sonoro, en la sala Milwaukee. Boleros, bossanova, jazz y samba se combinan en este nuevo disco que cuenta con temas tan conocidos y versionados como Usted, Triste, Nosotros, On the Sunny Sid of the Street, Corcovado, Como fue, So danco samba, My Funny Valentina, Bésame mucho o Ipanema.

Rita estará acompañada de los mejores músicos de jazz de nuestra tierra, Juan Galiardo (piano), Pedro Cortejosa (saxo), Rafa Sibajas al contrabajo y David Leon (batería).

Las entradas se pueden adquirir a 12 euros en venta anticipada en sala Milwaukee (consumición mínima incluida) y también en internet en www.eventbrite.com