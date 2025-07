La calle Vicario permanecerá cortada al tráfico todas las noches desde las 21:00 horas

El tráfico de El Puerto vuelve a sufrir una ligera modificación. En esta ocasión la vía afectada será la calle Dr. Muñoz-Seca (conocida popularmente como C/ Vicario), la cual permanecerá cerrada al tráfico todas las noches, desde las 21:00 horas hasta las 03:00 horas. Esta nueva norma, implantada recientemente, se ha dado a conocer gracias a las dos señales de prohibición que han sido instaladas en sendas confluencias con la calle Ganado. En este lugar, ambos carteles no han pasado desapercibidos ya que rápidamente la medida ha dado mucho que hablar, especialmente entre los vecinos que suelen frecuentar la zona.

En principio, la decisión ha sido bien acogida por la mayoría; o al menos ese es el comentario generalizado ya que “esta es la solución para evitar algún día una desgracia”. “Desde hace mucho tiempo esa calle, en la que para mucha gente en los bares, debería estar cerrada al tráfico”. En concreto esta medida influye directamente sobre Mar de Leva, La Vicaría y Casa Calleja (este último relacionado con David Calleja, concejal de Fiestas), los tres negocios hosteleros ubicados en dicha calle y que se benefician directamente de este medida.

No obstante, la vinculación de Calleja con uno de estos negocios es uno de los principales motivos que los otros comerciantes y hosteleros de la calle achacan a esta nueva restricción. “No entiendo como eso puede aprobarse y por aquí no pasa ni siquiera un basurero con una escoba”, explica el dueño de uno de los locales de calle Cielo mientras contempla con resignación la basura y las hojas que se acumulan en su puerta. “Aquí siempre va todo para los mismos”. Y él o ella no es el único/a. Otros muchos también se han sentido cuando “menos sorprendidos”, mientras el argumento recorría ya las redes sociales y los perfiles locales.

Por el momento la prohibición se mantendrá todos los días, exceptuando a los vehículos autorizados, como por ejemplo los taxis o el camión de la basura, quienes podrán seguir recorriendo este lugar mientras intentan pasar con cuidado y esmero, intentando no enganchar a ningún cliente con su cerveza.