La cabalgata de Papá Noel en El Puerto se adelanta a este lunes 22

La Cabalgata de Papá Noel recorrerá este lunes, 22 de diciembre, las calles de El Puerto, con un recorrido que saldrá de la Plaza de Toros y seguirá por la avenida del Ejército, Plaza de la Noria, Avenida Antonio Fernández Sevilla, Plaza Ronda del Magisterio, Calle Pintor Juan Pinto, Calle Pintor Juan Manuel Sánchez Fernández, Avda. Poeta Rafael Alberti, Camino de los Enamorados, Plaza de la Noria, Avenida del Ejército, Plaza de Toros.

La salida está prevista para las 18:30 horas. Aunque en un principio estaba previsto que esta cabalgata se desarrollara el martes 23, la Concejalía de Fiestas ha decidido adelantarla ante la previsión de lluvias para esa jornada.