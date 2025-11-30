Ya es Navidad en El Puerto

El Puerto ya se ha vestido de Navidad, y comienza ahora un mes y medio lleno de actividades destinadas sobre todo a los más pequeños.

La programación comenzó el viernes por la tarde con la salida de la tradicional Cabalgata de la Estrella, protagonizada en esta edición por Ruth Amaya, desde la Plaza de la Noria. El cortejo, acompañado por animaciones luminosas, grupos locales y bandas musicales, recorrió la avenida del Ejército, la Plaza de Toros por su interior y las calles Los Moros, Santa Lucía, Vicario, Ganado y Nevería, hasta acceder a la plaza Peral desde calle Larga. Allí, en torno a las 19:30 horas, tuvo lugar el acto central de la jornada, el encendido oficial del alumbrado navideño.

El público pudo disfrutar durante el evento de la actuación del coro del colegio La Salle y de diversas animaciones que realzaron el entorno del Ayuntamiento, con especial protagonismo para la Plaza Peral, la Calle Larga y la fachada del Ayuntamiento.

El calendario de la Navidad con todas las actividades previstas.

Este año, además, la ciudad presenta importantes novedades en su ornamentación, como los arcos de luz instalados por primera vez en el Camino de los Enamorados y en la zona de Crevillet; la ampliación de la decoración en la Plaza de la Noria; el embellecimiento integral de la calle Valdés; y el estreno del alumbrado navideño en la Plaza del Polvorista. A ello se suman la decoración temática de la calle Larga, inspirada en los Reyes Magos y el Cascanueces, y el gran árbol de la Plaza del Castillo.

Tras el pistoletazo de salida de este fin de semana los actos proseguirán el lunes 1 de diciembre, cuando la ciudad continuará viviendo la Navidad con una programación especial organizada por la Concejalía de Fiestas, en colaboración con el comercio y la hostelería locales.

Las primeras actividades incluyen la presencia del Gran Visir en el Castillo de San Marcos los días 1 y 2 de diciembre, seguida el día 3 por la llegada de la Estrella al mismo emplazamiento. El 4 de diciembre, la Plaza del Castillo acogerá un Musical Tributo a Disney, mientras que el 5 de diciembre se celebrará la Cabalgata del Cartero Real, que abrirá oficialmente el calendario festivo de diciembre. Durante el fin de semana del 6 y 7, el Claustro de San Agustín recibirá el Mercado de Dulces Navideños, al tiempo que la Plaza del Castillo se llenará de ambiente con el Musical Esperanza María y la tradicional Zambomba.

La repostería de los conventos locales estará presente en el mercadillo de dulces navideños.

La programación proseguirá el 8 de diciembre, jornada festiva con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, que atraerá aún más público a las calles. Ese día, el Mercado de Dulces Navideños reabrirá en el Claustro de San Agustín de 12:00 a 14:00 horas, mientras que en la Plaza del Castillo tendrá lugar un concierto de Raúl Charlo acompañado de una animada fiesta infantil. Además, el Poblado de Doña Blanca celebrará su Concurso de Luces, uno de los eventos más entrañables y participativos de estas fechas.

Una de las novedades de este año será el ‘Magic Market’, un Mercadillo Navideño que transformará el histórico Monasterio de la Victoria en un verdadero escenario de ilusión durante los días 12, 13 y 14 de diciembre. El evento, organizado por La Factoría del Sur, nace con el propósito de impulsar el comercio local, artesanal y creativo en plena Campaña de Navidad, atrayendo visitantes y ofreciendo una experiencia festiva única que aspira a consolidarse como tradición anual.

La cita contará con un área comercial con productos artesanales, moda, decoración, regalos, joyería, cosmética natural, juguetes, dulces y una cuidada selección gourmet; una zona gastronómica y de food trucks, donde degustar platos, bebidas calientes y tentaciones dulces típicas de estas fechas; un escenario de actividades, que acogerá actuaciones musicales, cuentacuentos, pintacaras, talleres, animación infantil y visitas muy especiales de Papá Noel, personajes navideños y hasta el mismísimo Harry Potter; y un rincón de descanso y fotodecoración, adornado con abetos, luces y detalles pensados para ofrecer un toque “instagrameable”.

La inauguración tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 16:00 horas. El horario será el viernes, de 16:00 a 21:00 horas; el sábado 13 de 11:00 a 21:00 horas y el domingo 14, de 11:00 a 19:00 horas.

Una imagen de la edición del Belén Viviente en 2024. / Jesús Marín

También entre los días 12 al 15 de diciembre se podrá disfrutar de una cita ya afianzada en los últimos años, el Belén Viviente, que en esta ocasión se celebrará en la hermandad del Rocío, en la calle Los Moros. Ya el lunes 15 diciembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas la Reina de las Nieves estará en el Castillo San Marcos, mientras que el martes 16 será el turno de la Reina de la lndia, en el mismo emplazamiento y mismo horario, y el miércoles 17 diciembre llegará la Reina de Egipto.

Desde el jueves 18 diciembre y hasta el domingo 21, de 17:00 a 20:00 horas, se podrá visitar la Casa de Papa Noel en la Plaza Toros, mientras que los días 19 y 20 se celebrará la actividad Sofá Simpson en la calle Vicario.

También para el sábado 20 se prevé un Vídeo Mapping en la plaza de Isaac Peral, en un horario aún por confirmar, y un concierto infantil de la Banda de música Maestro Dueñas en la Plaza del Castillo.

Para el lunes 22, de 17:00 a 20:00 horas, Shrek, Papá Noel y el Grinch estarán en el Edificio San Luis.

Ya el martes 23 diciembre Papá Noel saldrá en cabalgata, mientras que la del Gran Visir sería el 26 diciembre, en un horario aún por confirmar.

Desde el sábado 27 diciembre y hasta el día 30, de 17:00 a 20:00 horas llegarán los Superhéroes y la Exposición Disney Animatronics al Edificio San Luis.

La Cabalgata de las Reinas será el 30 diciembre mientras que para el 31 de diciembre se ha previsto un Flash Mob entre la plaza de Peral, la Plaza del Castillo y la Plaza España. Ya en 2026, el 3 enero de 17:00 a 20:00 horas los Reyes Magos estarán en el Castillo San Marcos, mientras que el día 4 será la Cabalgata del Poblado de Doña Blanca, como antesala de la Gran Cabalgata de Reyes que se celebrará el 5 de enero.