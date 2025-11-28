El alumbrado extraordinario de Navidad ya ilumina El Puerto

La fachada del Ayuntamiento, nada más iluminarse pasadas las siete y media de la tarde.

La cabalgata de la Estrella de la Ilusión, encarnada este año por Ruth Amaya, ha dado en la tarde de este viernes el pistoletazo de salida a las actividades navideñas en El Puerto, con el encendido del alumbrado extraordinario.

La comitiva partió desde la Plaza de la Noria y tras irse encendiendo las calles a su paso, llegó a la plaza de Isaac peral alrededor de las siete y media, donde fue recibida por numeroso público y los sones de la coral de La Salle, a las puertas del Ayuntamiento.

La Estrella de la Ilusión, llegando este viernes a pie a la plaza de Peral. / D.C.

La vistosa cabalgata iba precedida de estrellas luminosas, caballos y ciervos hinchables, así como de una corte de pequeñas estrellitas que iban abriendo paso a la principal.

Una vez en la plaza, y en presencia del alcalde, Germán Beardo, y el concejal de Fiestas, David Calleja, la Estrella dio la orden del encendido de la Navidad, tras lo que se prendió de luces la fachada del Ayuntamiento y los árboles instalados en la plaza.