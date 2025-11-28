El alumbrado extraordinario de Navidad ya ilumina El Puerto
Una vistosa cabalgata de la Estrella de la Ilusión ha dado este viernes el pistoletazo de salida a las actividades organizadas para estas fiestas
La cabalgata de la Estrella de la Ilusión, encarnada este año por Ruth Amaya, ha dado en la tarde de este viernes el pistoletazo de salida a las actividades navideñas en El Puerto, con el encendido del alumbrado extraordinario.
La comitiva partió desde la Plaza de la Noria y tras irse encendiendo las calles a su paso, llegó a la plaza de Isaac peral alrededor de las siete y media, donde fue recibida por numeroso público y los sones de la coral de La Salle, a las puertas del Ayuntamiento.
La vistosa cabalgata iba precedida de estrellas luminosas, caballos y ciervos hinchables, así como de una corte de pequeñas estrellitas que iban abriendo paso a la principal.
Una vez en la plaza, y en presencia del alcalde, Germán Beardo, y el concejal de Fiestas, David Calleja, la Estrella dio la orden del encendido de la Navidad, tras lo que se prendió de luces la fachada del Ayuntamiento y los árboles instalados en la plaza.
