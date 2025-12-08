Betilo propone declarar el centro de El Puerto zona saturada de pisos turísticos

El pasado mes de noviemvre la asociación Betilo intervino en las mesas de participación del Plan General y entregó al equipo redactor una batería de propuestas relativas al centro histórico.

Entre las propuestas figuran la repoblación y rehabilitación de la zona, realizando un estudio de la vivienda en el centro histórico y un plan de vivienda pública asequible, con medidas de fomento del alquiler residencial y de apoyo a la rehabilitación de viviendas para uso residencial.

Proponen también la revitalización del centro con la implantación del Registro de Solares y edificaciones ruinosas como instrumento que reactive la actividad edificatoria, evitando la especulación y el abandono de edificios. La mejora de infraestructuras y servicios en el centro histórico y el desarrollo de un programa para la puesta en activo de los edificios bodegueros sin actividad es otra de las líneas de trabajo.

Sobre la movilidad, piden potenciar los itinerarios y alternativas sostenibles, con la reducción del tráfico y la revisión de la propuesta de puente de tráfico rodado que se proyecta en la plaza de la Pescadería, que consideran “desproporcionado” y que puede agravar los problemas del tráfico en la zona. Plantean también un plan de aparcamientos para el centro histórico con dotaciones en sus bordes y en la margen izquierda del río, la protección de los espacios de uso público y limitaciones a la invasión de los espacios públicos por actividades privadas.

Sobre la gentrificación del centro histórico, proponen prohibir las viviendas de uso turístico, limitando las licencias para apartamentos turísticos y declarando el centro histórico como zona saturada para estos fines, suspendiendo la concesión de nuevas licencias. Así mismo, hablan de promover y potenciar los usos residenciales permanentes en régimen de propiedad o alquiler y el comercio de proximidad.

Otra de las líneas pasa por promover el turismo cultural y mejorar esta oferta en la ciudad con espacios culturales, museos y centros de interpretación, impulsando los elementos de valor y uso cultural del Patrimonio Histórico.

En cuanto a la protección y conservación del conjunto histórico y gestión del Peprichye, proponen exigir el cumplimiento del deber de conservación de edificios y fachadas a los propietarios, emisión de órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias.

La actualización de la normativa sobre vallado de solares, sobre condiciones técnicas y estéticas de los elementos de protección de fachadas, sobre condiciones técnicas y estéticas de jardines verticales y tratamiento de medianeras y su fomento en espacios públicos y privados está también sobre la mesa, así como un Plan de iluminación especial para determinadas calles, edificios y monumentos, la ejecución del plan de descontaminación visual del centro histórico, un programa de gestión del Peprichye y un servicio propio dentro de la organización de Urbanismo, dotado de los recursos humanos y materiales necesarios.

Por lo que respecta a las márgenes del río Guadalete y su entorno, plantean la reurbanización y peatonalización de la Plaza de las Galeras, la recuperación de la Plaza de la Pescadería y preservar el entorno y márgenes del rio de ocupaciones privadas y de obras e instalaciones con impacto visual negativo, con la suspensión de nuevas concesiones y ocupaciones por parte de la Autoridad Portuaria o el Ayuntamiento en la margen derecha del río y la no renovación o prórroga de las vigentes. También plantean un plan de uso del paseo fluvial para una correcta gestión del espacio público, que respete los elementos del Patrimonio Histórico y el uso preferente del espacio público por los ciudadanos, así como la protección del uso público de los soportales de la Ribera.

Sobre el Campo de Guía, insisten en la modificación del Peprichye ya solicitada por la entidad, para la protección del paisaje bodeguero.