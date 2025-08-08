Los belenistas de El Puerto calientan motores con 'La pasión y sacrificio' de Javier Guilloto

El movimiento belenista en El Puerto es muy fuerte. Décadas de trabajo lo avalan y esta pasión, como un veneno que te atrapa, no descansa nunca, ni siquiera en verano. Para la mayoría de los que permanecen ajenos a este mundo la temporada estival es momento de realizar balance y cerrar ejercicio; pero para los belenistas supone todo lo contrario: es la ocasión de poner el contador a cero, de comenzar a imaginar nuevos proyectos; es el momento de empezar a ilusionarse con la próxima Navidad. Y todos ellos lo hicieron oficialmente esta semana pasada en la inauguración de la exposición Pasión y Sacrificio del artista portuense Javier Guilloto.

En principio puede chocar encontrarte en El Puerto, a más de 30ºC, un nacimiento. La Virgen, San José, el niño, la mula y todo sus avíos. Sin embargo, más allá de la Sagrada Familia, esta exposición profundiza en una faceta mucho más personal e íntima, en la que se pueden descubrir historias emocionantes de la ciudad de El Puerto y sus habitantes. ¿Alguien ha visto alguna vez a un niño Jesús diabético con un medidor de glucosa? "Este fue un encargo en el que el padre me dijo que quería rendir homenaje a su hijo que era diabético", explica Guilloto quien realiza encargos personalizados y también es el autor de el belén de la hermandad del Dolor y Sacrificio. "Cuando el chiquillo vio a la figurita con el medidor en el bracito se le iluminó la cara porque el niño Jesús era igual que él". Y no sólo está esta historia: guiños continuos a la ciudad (con la desaparecida Puerta del 501) o la recreación de los antiguos arrieros de El Puerto transportando arena desde La Puntilla convierten esta muestra en todo un espectáculo donde se muestra la memoria viva de una ciudad.

Javier Guilloto junto a Joaquín Vázquez, encargado del belen de la hermandad de El Dolor y Sacrificio. / D.C.

"Yo ya voy mal de tiempo. Tengo muchos encargos y me tengo que poner ya a trabajar", matiza el artista, quien ahora en agosto comienza a recibir gran parte de los encargos. "Sin embargo no quise dejar pasar la oportunidad, y al final ha quedado una cosa muy bonita", asegura mientras muestra cada una de las figuras que han sido cedidas para la expocisión por sus propietarios. "Cuando comencé en 2007 nunca podría haber llegado a imaginar esto".

La muestra, que estará expuesta hasta el próximo 18 de agosto, se podrá visitar en la casa de hermandad del Dolor y Sacrificio (C/Palacios, 31), en horario de 19:00 a 21:00 horas.