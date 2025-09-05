Beardo: "No voy a descolgar los títulos del despacho de mi padre para enseñárselos a ustedes"

El pleno municipal ordinario correspondiente al mes de septiembre ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso político, un nuevo curso en el que no parece que las cosas vayan a cambiar mucho con respecto al anterior. La sesión contó con la ausencia del concejal del PP Jesús Garay.

Entre los asuntos del orden del día, algunos que habían suscitado la polémica en los últimos días e incluso en los últimos meses, como la acreditación de los títulos académicos de los concejales, los planes pra el pinar de la calle Azor, la lucha contra el ruido o los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio.

Sobre la formación de los concejales, la propuesta de Unión Portuense para que la web municipal incluyera los títulos en pdf de la formación de cada edil salió adelante, no sin un debate previo en el que el equipo de gobierno afeó a VOX haber puesto en duda la titulación universitaria del alcalde, Germán Beardo.

Javier Botella recordó que en 2018 ya se puso en marcha esta medida de transparencia, aunque con la llegada del PP al gobierno local dejó de hacerse. Durante el debate de la propuesta quedó claro que no se trata de menospreciar a quien no tenga formación universitaria, algo que no es necesario para ser concejal o alcalde, sino de acreditar documentalmente lo que se dice tener.

El portavoz del Partido Popular, Javier Bello, se mostró a favor de que se publique esta información en la web, pero lamentó las dudas que se han sembrado sobre la titulación del alcalde "por parte de una oposición rastrera, con ataques a su honorabilidad". También considera que estas dudas están "acosando y deshumanizando" al alcalde, que sufre "una persecución continua, de acoso y derribo para dañar a la persona".

Los demás grupos pidieron al PP que dejara de victimizarse, cuando sólo se trata de que se publiquen los títulos de cada edil. El alcalde, Germán Beardo, cerró el punto con un evidente tono molesto, denunciando lo que considera la estrategia de VOX de basarse en "rumores" para poner en duda su honestidad. "Tengo los títulos colgados en el despacho de mi padre, junto a los de mis padres y mi hermano, y no voy a perder el tiempo en pedirle a mi padre que descuelgue los títulos para enseñárselos a ustedes", dijo, aunque finalmente tendrá que colgarlos en la web municipal, tras la aprobación de la propuesta.

No hay intención de ejecutar el nuevo vial en El Águila

Otro tema en el que planeó la crispación fue el del pinar del Águila por el que el planeamiento municipal contempla la creación de un nuevo vial. En este asunto la concejala de Urbansmo, Danuxia Enciso, volvió a recordar todos los trámites administrativos que se han llvado a cabo tras descartarse una primera opción más incisiva y la posterior tramitación de una modificación puntual del PGOU, e insistió en que el equipo de gobierno no tiene intención ni presente ni futura de ejecutar esta modificación, aludiendo incluso a cambiar el planeamiento en el nuevo plan general que se está redactando en estos momentos. "Actualmente no hay un procedimiento abierto para ejecutar ese vial, y no hay intención de ejecutarlo en el futuro", insistió, y confió en que con el nuevo PGOU sea suficiente con ejecutar una rotonda entre el Camino de las Arenillas y la calle Alcotán -un punto de tráfico que ahora presenta peligro- y mejorar el trazado por las calles Azor y Alcotán.

Varios puntos del orden del día se centraban, por otro lado, en los problemas de ruido que ha sufrido la ciudad este verano. En este sentido, el portavoz del PP explicó que es el área de Disciplina Urbanística la que lleva esas denuncias, solicitando a la Junta de Andalucía que haga las mediciones opotunas previo pago de una tasa. Los demás grupos no se quedaron muy conformes con la explicación, ya que no quedó claro qué tienen que hacer los vecinos para denunciar los casos de exceso de ruido, cuando siempre ha sido la Policía Local la encargada de recibir estas quejas. No obstante, la propuesta del PSOE pidiendo que dotara al Ayuntamiento de medios materiales, logísticos y humanos para controlar los excesos de ruido salió adelante por unanimidad.

Otro de los asuntos que ha generado polémica en las últimas fechas ha sido el de los incumplimientos de la concesionaria en el servicio municipal de ayuda a domicilio. En este sentido, la propuesta de Unión Portuense pidiendo medidas para hacer a la concesionaria cumplir el pliego de condiciones también se aprobó por unanimidad, explicando la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Lara, que se han producido retrasos en el pago de las nóminas en los dos últimos meses, y que el Ayuntamiento está emplazado a una reunión con la empresa Óbolo el próximo 19 de septiembre. El concejal Javier Bello aseguró además que en caso de un tercer incumplimiento en el pago de nóminas, la empresa será sancionada, ya que se está incumpliendo el convenio colectivo.