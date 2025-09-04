Beardo, de abandonar Derecho en Sevilla a graduarse en una universidad on-line

El pleno municipal que se celebra este viernes en El Puerto abordará, entre otros asuntos, una moción de Unión Portuense en la que se pide que se publiquen en la web municipal los títulos académicos de los concejales y el alcalde. De forma paralela hace unos días el grupo VOX sembraba dudas sobre la titulación universitaria del alcalde, Germán Beardo, remitiéndose a "rumores" y aludiendo a la transparencia institucional para pedir al primer edil que muestre sus títulos universitarios.

Y es que tras la dimisión de la diputada popular Noelia Núñez hace unos meses, al descubrirse que no estaba en posesión de los títulos universitarios que se recogían en su currículm, muchas han sido las dudas que se han despertado sobre los títulos formativos de los políticos, de todos los colores. En el caso de El Puerto, es cierto que en los mentideros locales ha circulado un run-rún sobre cómo el alcalde pudo obtener el grado en Derecho que figura en su currículum, en 2012, apenas tres años después de licenciarse en Historia por la Universidad de Cádiz en 2009.

Todos estos asuntos saldrán a relucir en el pleno de este viernes, y desde el entorno del alcalde señalan que será en la sesión plenaria donde Beardo dirá lo que considere oportuno. Sí es cierto que el currículm de Beardo ha permanecido inalterado desde sus primeros cargos públicos, reflejando su licenciatura en Historia, por la UCA, y un posterior grado on-line en Derecho por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). Lo único que ha modificado a lo largo de estos años ha sido su perfl de la red X, donde en sus primeros años en política activa se definía a sí mismo como "historiador" y "jurista", hasta que alguien, con buen criterio, le debió aconsejar que lo eliminara, porque ni un licenciado en Historia es un historiador ni un graduado en Derecho es un jurista.

Volviendo a la vida universitaria de Beardo, como él mismo ha explicado en algunas ocasiones comenzó en la Universidad de Sevilla, donde se matriculó en Derecho, aunque abandonó estos estudios para pasar a la UCA a cursar la carrera de Historia.

Una vez licenciado, y ya metido en política activa desde 2011, decidió retomar sus estudios en Derecho y lo hizo a través de una universidad on-line, la Udima, con sede en Madrid, donde se graduó en 2012, coincidiendo con su trabajo como consultor en W4 y compaginando la carrera a distancia con su trabajo como delegado de la Cámara de Comercio de Cádiz para Conil, Barbate y Trebujena, entre 2009 y 2010.

Beardo se debió emplear a fondo para compaginar su vida laboral con la carrera a distancia, donde entre 2009 y 2012 consiguió completar los estudios de grado. Posteriormente, entre 2012 y 2014, fue nombrado presidente de Nuevas Generaciones en Cádiz y en 2015 fue designado coordinador del PP gaditano.

Quizás algunas de las dudas que planean sobre la formación de Beardo provienen sus evidentes paralelismos con la trayectoria de otros políticos del PP, como el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que a principios de agosto se vio obligado a modificar su currículum para pasar de licenciado en Derecho a graduado, en este caso en la Universidad Internacional de La Rioja. En ambos casos los dos empezaron Derecho siendo jóvenes en universidades presenciales, pero no terminaron sus estudios; ambos completaron después la carrera en universidades a distancia, los dos lo hicieron estando ya activos políticamente; y su cronología académica coincide con el inicio de sus carreras políticas.

En cuanto a la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el diario El Confidencial publicaba en 2013 un artículo basado en un informe elaborado por la Ejecutiva Nacional de Universidades del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en el que se afirmaba que en dicha entidad no existía el suspenso. Un profesor de la universidad llegó a declarar a El Confidencial que "en la Udima estaba mal visto suspender a los alumnos y se nos recordaba constantemente la necesidad de aprobarlos para que continuaran con nosotros". Otros docentes explicaron entonces que se les obligaba a aprobar a los alumnos, bajo amenazas de despido, y otro aseguraba que "los alumnos tienen conciencia de que, pagando la matrícula, están también pagando el aprobado. Y los profesores suelen quedarse callados, porque tienen un buen sueldo”.

Esta universidad privada a distancia fue fundada en 2006, financiada por el Centro de Estudios Financieros.

En Internet la Udima se publicita como la universidad on-line con mayor tasa de contratos indefinidos. En concreto el grado de Derecho tiene un coste, en estos momentos, de unos 21.600 euros.

Habrá que esperar al pleno de este viernes para saber si el alcalde portuense va a pronunciarse sobre esas "dudas" de las que hablaba VOX, o sencillamente pasará de largo sobre el asunto.