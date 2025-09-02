VOX pide al alcalde de El Puerto que haga públicos sus títulos académicos para garantizar la transparencia institucional

VOX El Puerto ha dirigido una solicitud formal al alcalde, Germán Beardo, para que haga pública la documentación acreditativa de su formación académica. El objetivo es "reforzar la transparencia institucional y despejar cualquier duda social que pueda comprometer la imagen del Ayuntamiento y de quienes lo representan".

Según la biografía oficial disponible en la página del Ayuntamiento, el alcalde afirma ser licenciado en Historia y poseer un Grado en Derecho. "No obstante, ante los precedentes de otros políticos del PP y los rumores que circulan por la ciudad, VOX considera fundamental que el alcalde respalde estas titulaciones con documentación oficial", insisten.

“No negamos que el alcalde tenga esas titulaciones; simplemente pedimos que lo aclare públicamente para que no haya sombras ni rumores que empañen la institución”, explican desde VOX. “Nos preocupa que en la calle corra un rumor sobre la figura del alcalde. La institución debe estar por encima de todo, por eso exigimos transparencia y veracidad”, añade el partido.

Asimismo, el grupo municipal insiste en que esta petición "no obedece a un ataque personal, sino a una demanda legítima de claridad pública. Viendo el historial de otros políticos del PP, se hace necesario extremar la transparencia entre los políticos. No nos gusta que haya un rumor en la calle; la figura del alcalde debe estar al servicio de la institución, no al revés. Pedimos aclaración, pero no negamos su titulación”.

VOX El Puerto confía en que el alcalde facilitará cuanto antes los documentos que acrediten sus titulaciones académicas y contribuirá así a restablecer la confianza institucional.