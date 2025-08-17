Del Bachillerato al Doctorado: el retrato académico de los políticos portuenses

Ya lo dijo Julio César. “La mujer del César no solo debe ser honrada, si no parecerlo”. Y esta frase, aplicable en muchos aspectos, alcanza su máxima en la política. Para ser político no solo basta con ponerse frente a un micrófono en un pleno y defender una postura, sino que también hay que saber de lo que se habla. Un concejal debe saber lo que se trae entre manos, manejar de sobra el tema. Y por desgracia en los tiempos que corren, entre escándalos -con falsificaciones de títulos incluidos- se está descubriendo que esto no es así.

En este reportaje Diario de Cadiz-El Puerto realiza una panorámica sobre la formación académica y profesional de los 25 concejales que actualmente forman parte de la Corporación Municipal. De hecho, según la información que aparece en el perfil personal de cada uno de los miembros en la web del Ayuntamiento, la mayoría de los concejales aseguran tener estudios universitarios, ya sean diplomaturas o licenciaturas; seguidos de Grados Superiores y titulaciones de Formación Profesional, así como títulos de Bachillerato e incluso estudios primarios. Ante este panorama tan variopinto, donde se encuentran filólogos, maestros, abogados, trabajadores sociales, arquitectos, empresarios, economistas, hosteleros, informáticos, criminólogos, exfutbolistas, administrativos e incluso autónomos, llama especialmente la atención la falta de estudios superiores como másteres (tan solo cuatro ediles aseguran tenerlo) o tesis doctorales (en el caso de Mª Eugenia Lara se encuentra en proceso de acabarla).

Ya lo dijo el César. No solo hay que serlo, sino parecerlo. Y en este caso todos y cada uno de ellos tienen que demostrarlo en cada una de las decisiones que marquen el rumbo de la ciudad.

Germán Beardo-Alcalde: sueldo anual bruto sin especificar

La licenciatura en Historia y el Grado en Derecho, sin especificar ninguna universidad, son las titulaciones que figuran en la web del Ayuntamiento. Ejerció también como consultor en W4 y como delegado en la Cámara de Comercio en Conil, Barbate y Trebujena.

Javier Bello- Primer Teniente de Alcalde: sueldo anual bruto sin especificar

Licenciado en Historia por la UCA. También ha sido presidente de Nuevas Generaciones en El Puerto (2013), Secretario general provincial de Nuevas Generaciones Cádiz (2014) y gerente durante varios años de un negocio hostelero en El Puerto.

Jesús Garay-Segundo Teniente de Alcalde: 65.000 €/ año

Graduado Superior en acondicionamiento físico. En su experiencia profesional aparecen tres puntos: trabajador en régimen general (2012-2015), gerente de un negocio hostelero (2015-2019) y cargo público (2019). Accede al cargo de concejal en 2023.

Millán Alegre- Tercer Teniente de Alcalde: 48.000 €/ año

De profesión empresario, este edil es uno de los pocos que asegura tener un máster, concretamente en Técnicas y Dirección de empresas. Esta titulación complementa a sus estudios en Ciencias Económicas (sin especificar ni aportar más información).

David Calleja-Cuarto Teniente de Alcalde: 48.000 €/año

El mediático concejal de Fiestas, Comercio y Hostelería aporta como única titulación académica el Bachillerato. De sobre es reconocida su labor como diseñador y asesor artístico, labor que ya ejercía antes de su salto a la política, y que aparece en su perfil.

Leonor Caballero-Quinta Teniente de Alcalde: 48.000 €/año

Licenciada en Arquitectura por la ETSA de Granada. En su perfil aparece también su experiencia profesional como directora de proyectos y control de obras en varias empresas del sector, como Amenabar Promociones, Mateocons o Inmobiliaria Isleña.

Marta Rodríguez-Sexta Teniente de Alcalde: 48.000 €/año

Diplomada en Filología Hispánica (tampoco se especifica la universidad). El perfil, uno de los más escuetos, termina de rellenarse con la profesión de empresaria y su cargo como concejala entre los años 2011 y 2015. Actualmente es concejala de Patrimonio.

Danuxia Enciso-Séptima Teniente de Alcalde: 48.000 €/año

Actual concejala de Urbanismo. Licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la ETSA de Valladolid. Ejerció como autónoma, trabajando en diversas constructoras. A ello se le suma su labor en valoración inmobiliaria en Tinsa y Duff & Phelps Corporation.

Enrique Montero-Octavo Teniente de Alcalde: 48.000 €/año

Maestro con la especialidad de Música. Ha desarrollado su labor en colegios como Ballard School (Inglaterra), Cumberland Road Elementary School y New Century International School (Fayetteville, EE.UU). A ello se le suman dos décadas en el Centro Inglés.

Carmelo Navarro-Concejal PP: 43.000 €/año

El conocido exfutbolista y empresario aporta su titulación en Bachillerato. En la trayectoria profesional aparece su actividad como administrador único de tres sociedades mercantiles (desde 1994) y su labor como comentarista deportivo en Onda Cero.

José Ignacio González-Concejal del PP: sueldo anual bruto sin especificar

Diplomado en Magisterio especializado en Educación Física por la UCA (1º promoción). Aporta su experiencia en la Administración Pública con contratos eventuales (1998 - 2000) y como coordinador y jefe de departamento en el Centro Inglés (desde 1999).

Carmen Lara-Concejala del PP: 43.000 €/año

Ama de cada, con estudios primarios y sin aportar ningún tipo de actividad profesional. La hija del célebre pintor Juan Lara ya fue concejala de Bienestar Social durante la etapa de Independientes Portuenses, entre los años 2003 y 2007.

Olga de Navas-Concejala del PP: 43.000 €/año

Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas por la Universitat de Girona “con amplia experiencia en el sector”. Directora de oficinas en Viajes Marsans, consultora American Express Viajes y guía de bodegas en el Consejo Regulador de Jerez (entre otros cargos).

Silvia Gómez-Concejala del PP: 43.000 €/año

Administrativa de profesión. Como experiencia laboral tan sólo aparece su trabajo como “Autónomo”, sin especificar nada más. A esto se suma titulación académica en Bachillerato y su trabajo como concejala del Ayuntamiento con varios partidos desde 1995.

Ángel González-Concejal/Portavoz del Psoe: 43.000 €/año

Diplomado en Trabajo Social por la UCA especializado en Criminología y Ciencias Forenses por la Pablo de Olavide y experto en Ciencias Forenses por la UNED. Policía Local de profesión y único portavoz de la oposición con dedicación exclusiva.

Mª Eugenia Lara-Concejala Psoe: 2.200 €/año

Licenciada en Bellas Artes por la US y especializada en Conservación y Restauración por la Academia di Belle Artis de Roma. También “experta en la gestión del Patrimonio” por la US, “desarrolló el doctorado transitorio de investigación artística a falta de la tesis”.

Jesús Gálvez-Concejal Psoe: sueldo anual bruto sin especificar

Su perfil es el único que no se encuentra actualizado en la web municipal. Sin embargo, según la información a la que ha tenido acceso este medio, el concejal es licenciado en Medicina y ejerce su labor en distintos centros médico locales.

Ana Saray Sánchez-Concejala Psoe: sueldo anual bruto sin especificar

Graduada Superior en Administración de Secretariado de Dirección, especializada en la formación de LOPD y administrativa de profesión. Desde 2023 es miembro de la Ejecutiva Municipal Socialista como responsable de Atención a la Militancia.

Alfonso Carreto-Concejal/Portavoz Vox: 4.400 €/anuales

Fotoperiodista, formado en el CEI de Madrid. Entre sus actividades destaca su labor durante más de 35 años en Diario de Cádiz y su trabajo como fundador de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Según el partido, renuncia a la asignación cobrada en cada pleno.

José Antonio Gomila-Concejal Vox: 2.200 €/año

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la US y diplomado en Ciencias Empresariales por la UCA. Se suman sus estudios de Grado en ciencias Políticas y de la Administración y sus 30 años de experiencia en el sector bancario.

Mauricio Mauri-Concejal Vox: 2.200 €/año

Este abogado, licenciado en Derecho por la US y especializado en Responsabilidad Civil y Administración Pública, compagina la actividad como edil en el Ayuntamiento con su trabajo como letrado en el Colegio de Abogados de Cádiz.

F. Tomás Belaustegui-Concejal Unión Portuense: 2.200 €/año

“Informático, gestor y formador de formadores”. Aporta estudios en Informática, máster en Acción Social y formación tecnológica en Seguridad, Programación, BAE, Robótica y Diseño web. A ello se suma Contabilidad, nóminas, impuestos y seguros sociales.

Javier Botella-Concejal/Portavoz Unión Portuense

Trabajador social formado como técnico superior en Actividades Físicas y Deportivas por el IES Mar de Cádiz, diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide y master en Ciudadanía y Política por la Universidad de Granada.

José Luis Bueno-Concejal/Portavoz Grupo Mixto-IU: 4.400 €/año

Licenciado en Filología Francesa por la UCA. Posee también un máster de Formación de profesorado por esta misma universidad. Actualmente, según aparece en la web, compagina su labor como edil con su trabajo de profesor de Francés.

Mónica Jiménez-Concejala no adscrita: 2.200 €/año.

Técnica Superior de Comercio Exterior, secretaria de dirección y técnica administrativa. Posee también estudios de Biblioteconomía e Informática. Es socia de un negocio de panadería y desarrolla “trabajos de Administración en la lonja de El Puerto”.