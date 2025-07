Ángel González (Psoe) saca los dientes y se revuelve contra sus compañeros de oposición en el debate sobre su dedicación exclusiva

Hoy, antes del Pleno Extraordinario celebrado esta mañana, la expectación era máxima. Por fin llegaba el momento que casi todo el mundo estaba esperando: escuchar al concejal Ángel González (Psoe) alguna declaración como único portavoz de la oposición que podrá ejercer el régimen de dedicación exclusiva. La noticia se había conocido al principio de esta semana, y hasta ahora el edil había evitado realizar ninguna declaración pública a pesar de la polémica que ha levantado ya que, tal y como muchos políticos locales han señalado, esta decisión se trataría de un pago de favor por parte del PP hacia el Psoe a cambio de conseguir llevar a cabo sus planes en el madrugador.

La sesión comenzó poco más tarde de las 11:00 horas, con la votación de los dos puntos previos que han sido aprobados sin apenas debate. En el momento de llegar al tercer punto Javier Bello, portavoz y teniente de alcade, tomó la palabra: "Simplemente argumentar que en la instauración de Estatuto de Gran Ciudad existe la posibilidad de otorgar una retribución al portavoz del grupo mayoritario y el Gobierno considera que en este caso, y tal y como nos comprometimos que ibámos a ir instaurando poco a poco hemos considerado que el portavoz cobre 43.000 €", expuso Bello. Tras su intervención, llegó el turno de la oposición. Y aquí, tras una primera ronda en la que todos los portavoces mostraron de una manera dura su perplejidad y sus sospechas ("que te traigan el miércoles un Pleno en Diputación y un jueves en el Ayuntamiento, da que pensar", "¡Qué vuergüenza, qué fatiga!"), -sin olvidar el semblante recio y serio de Gonzáles mientras aguantaba el chaparrón- fue cuando de verdad empezó lo bueno.

"Aquí se está hablando con mucha hipocresía cuando todos los portavoces de los grupos que han ido a la espalda y unilateralmente a negociar una liberación con Beardo", acusaba González mientras era interrumpido por el resto de portavoces que negaban tal afirmación. "Todos saben que desde el inicio de la legislatura, y no por estos temas de Diputación, se ha negociado la liberacion del portavoz; igualmente sabeis que en la legislatura 2019-2023 habeis estado cobrando todos estando en la oposición. ¡Y ahí no había corrupción!", se defendía González, quien ha asegurado que él, antes de esta dedicación exclusiva (anteriormente Policía Local y liberado por su partido) , "ya ganaba 42.000 euros". "No me estoy lucrando ni enriqueciendo con la política".

La tensión se notaba en el ambiente. Y, tras otra segunda ronda de intervenciones por parte de la oposición, no tardaron en empezar a salir los trapos sucios en una traca final donde González fue haciendo repaso del resto de sus compañeros de la oposición. "A la señora Jiménez, no voy a perder mucho tiempo en ella: le pedimos que devuelva el acta por dignidad política; a los compañero de Vox: sabeis que esto se estaba negociando desde el principio de la legislatura y vosotros también habeis estado negociando liberaciones", reclamó González al único partido cuyo portavoz, Alfonso Carreto, ha renunciado a los 400 euros que le corresponden por pleno. "Ya no os acordaís de cuando despedisteis a vuestra secretaria de grupo, que intentasteis repartiros el dinero y el secretaio del Ayunatmiento os tuvo que decir que eso era ilegal". Justo en ese momento, y sin turno de palabra, José Antonio Gomila recriminó A González fuera de micrófono, siendo necesaria la intervención de Beardo para calmar los ánimos. Pero ahí no quedó todo. González no bajó el tono y continuó con Bueno y Botella. "Que Izquierda Unida venga ahora aquí con dignidad política, cuando en Medina Sidonia ganó el Psoe pero pactó con el PP a cambio de liberaciones, no se lo compro; y Javier Botella. Si usted piensa que aquí hay corrupción, ¿por qué no va a denunciarlo? Ahora tiene una pataleta porque a usted no lo ha liberado y usted lo ha solicitado en multitud de ocasiones". Y esto es tan solo un pequeño resumen.

En total este toma y daca entre unos y otros se alargó durante más de 40 minutos que finalmente acabaron en la aprobación del polémico punto con el voto a favor del PP y Psoe. "Ángel lo tienes que estar pasando fatal. Te la están jugando por un lado y por el otro. Le insisto, no caiga en la trampa. Su partido lo ha hecho; no lo haga usted".