Unión Portuense pedirá en pleno que se publiquen los títulos en los perfiles de la Corporación municipal

Unión Portuense ha presentado una moción al Pleno municipal de este viernes para reforzar la transparencia institucional mediante la actualización y verificación de la información académica y profesional de los miembros de la Corporación Municipal. Una propuesta que Javier Botella ya presentó y aprobó en 2018 y que el gobierno de PSOE-IU ejecutó hasta el final de su mandato, pero cuando entró el gobierno del PP de Beardo dejaron de aplicar.

Actualmente, el portal del Ayuntamiento recoge los perfiles de los representantes públicos, pero en muchos casos los datos aparecen incompletos, desactualizados o incluso ausentes. Desde Unión Portuense se considera que ofrecer información clara y verificada no es solo una obligación legal, sino una práctica fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus cargos electos.

En palabras de Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, “la transparencia no puede quedarse en cumplir lo justo. Si queremos recuperar la confianza de la gente en la política, debemos predicar con el ejemplo. Es de sentido común que los perfiles de los representantes municipales reflejen con exactitud su formación y trayectoria, como ya hacen muchas administraciones en nuestro entorno”.

La moción propone que el Ayuntamiento actualice y publique de forma contrastada los datos académicos y profesionales de los concejales, que designe un órgano municipal responsable de coordinar y supervisar el proceso, y que este procedimiento se convierta en una práctica habitual al inicio de cada mandato, garantizando así que la ciudadanía disponga de información completa y veraz desde el primer momento.

Con esta iniciativa, Unión Portuense busca reforzar la legitimidad de los cargos públicos y prevenir polémicas innecesarias, situando a El Puerto de Santa María en la senda de las buenas prácticas en transparencia y rendición de cuentas.