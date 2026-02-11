El Ayuntamiento de El Puerto renueva el convenio de cesión del Palacio de Villareal y Purullena

El Ayuntamiento ha renovado con la Fundación Luis Goytisolo el convenio de cesión del Palacio de Villareal y Purullena, inmueble propiedad de la citada entidad, garantizando así su uso público, su conservación y su mantenimiento.

El edificio, situado en la calle Cruces 92, en el Barrio Alto, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1992. Constituye un valioso ejemplo de las Casas Palacio de Cargadores a Indias, construcciones singulares que marcaron la arquitectura civil portuense entre los siglos XVI y XVII y que forman parte esencial del legado histórico y patrimonial de la ciudad.

El teniente de alcalde de Presidencia y Función Pública, Javier Bello, ha señalado que “con esta renovación aseguramos la continuidad de un edificio de reconocido valor arquitectónico, que seguirá activo como centro cultural y expositivo, acogiendo actividades abiertas a la ciudadanía, y también como sede de personal de la función pública municipal”.

La renovación da continuidad al convenio suscrito el 10 de mayo de 2005, mediante el cual la Fundación Luis Goytisolo cedió gratuitamente al Ayuntamiento, por un plazo de veinte años, el derecho de superficie sobre la finca. El Patronato de la Fundación acuerda ahora prorrogar dicha cesión, al no disponer de recursos económicos suficientes para asumir los gastos de funcionamiento y mantenimiento del inmueble, manifestando su voluntad de que el Consistorio continúe gestionándolo y destinándolo a fines culturales y sociales.

Bello señala que el Palacio de Villareal y Purullena constituye además un elemento configurador del espacio urbano portuense, un enclave cualificado que refuerza el dinamismo del Barrio Alto y que ofrece un marco idóneo para la celebración de actividades culturales, sociales y administrativas.

En el marco del compromiso municipal con la conservación del patrimonio histórico, el Ayuntamiento ha ejecutado recientemente diversas actuaciones de mejora en el inmueble, entre ellas la reparación de la claraboya, trabajos de arreglo en la cubierta de la entrada principal y la restauración de elementos afectados en el patio interior, garantizando así su adecuado estado de conservación.

El edil ha subrayado que este acuerdo “permite continuar dotando de contenido y dinamismo a un espacio emblemático del Barrio Alto, reforzando su papel como núcleo de actividad cultural y administrativa y asegurando la preservación de un patrimonio que forma parte de la identidad histórica de El Puerto”.