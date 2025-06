El Ayuntamiento de El Puerto tiene que devolver dinero a la Junta por no contratar personal para dependencia

El Puerto/La falta de contratación de personal para el servicio municipal de atención a la dependencia no solo está teniendo consecuencias sociales, con varios meses en los que este área ha estado totalmente abandonada por la falta de trabajadores, sino que también está teniendo consecuencias económicas para las arcas municipales.

Este asunto se abordó en el pleno celebrado el pasado viernes, de la mano de una moción presentada por el grupo socialista. Dentro de lo que marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, se establece una acción coordinada y cooperativa entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con la participación de los Ayuntamientos. En el caso concreto de El Puerto, además de los recursos ordinarios que recibe para este fin, en el año 2024 se recibió la cantidad de 87.613 euros en concepto de refuerzo de los servicios sociales comunitarios para el desarrollo de competencias en materia de dependencia, “una cuantía muy necesaria teniendo en cuenta la actual situación de la prestación del servicio en la ciudad, donde la falta de personal está provocando que este derecho, un pilar consagrado dentro del Estado del Bienestar, no se esté aplicando como debiese, con falta de personal, retrasos, comunicaciones que no se efectúan, y personas sufriendo esta situación”, señalaban desde el PSOE. De dicha cantidad, el Ayuntamiento tendrá que devolver 29.359,26 euros, debido a que no los ha gastado porque la persona contratada el año pasado para realizar esa labor no entró a trabajar en el mes de enero, sino en verano, perdiéndose por tanto el dinero correspondiente a los primeros meses del año.

La historia además vuelve a repetirse, porque en estos momentos la trabajadora que lleva años realizando esta labor se encuentra en paro, a la espera de que concluya el proceso de estabilización del empleo que lleva a cabo el Ayuntamiento, para poder acceder a su puesto de trabajo en el área de dependencia, con lo que tambien habrá que devolver el dinero de buena parte de este ejercicio cuando se cierren las cuentas de 2025.

Tal y como se recoge en la carta remitida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha abonado al Ayuntamiento la cuantía total de 87.613 euros, al objeto de financiar, durante el año 2024, la contratación del personal de refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a las personas en situación de dependencia.

El Ayuntamiento aportó la certificación emitida por la Intervención municipal poniendo de manifiesto que los fondos recibidos no se han destinado en su totalidad a la finalidad prevista, por tanto se constata la existencia de cuantias indebidamente percibidas. El acuerdo del 5 de diciembre de 2023 destinaba al Ayuntamiento 87.613 euros, de los cuales se han justificado 58.253,74 euros, por lo que hay que devolver 29.359,26 euros.

Pocas explicaciones en el pleno

El encargado de intervenir en el punto del pleno del pasado viernes en el que se debatió este asunto fue el concejal de Gran Ciudad, Javier Bello, quien en su línea no entró en el fondo del asunto y no explicó por qué no se ha contratado a tiempo a las personas encargadas de atender el servicio municipal de Dependencia. Sólo dijo que, dentro del proceso de estabilización que lleva a cabo el Ayuntamiento, las personas que atienden el servicio pasarán a estar al 100% de la jornada, y no al 79% como ocurría hasta el pasado mes de diciembre, cuando se extinguió el contrato de la trabajadora que atendía este servicio.

La edil Carmen Lara, por su parte, reconoció que hay problemas en el servicio debido a la enorme demanda que tiene y a la escasez de personal. “Es un tema muy delicado que hace mucha falta y lo llevamos como podemos”, dijo la titular de Asuntos Sociales, aunque tampoco informó sobre la devolución de parte de la subvención a la Junta.