La asociación Parkinson Portuense interrumpe sus actividades terapéuticas por falta de fondos

La asociación de Parkinson Portuense se ha visto abocada a interrumpir las actividades terapéuticas que ha ofrecido hasta la fecha debido a los impagos de las ayudas por parte del Ayuntamiento de El Puerto. Parkinson Portuense es uno de los ocho colectivos del ámbito social y de la salud a los que el ayuntamiento de nuestra ciudad adeuda subvenciones de tres años: 2018, 2019 y 2020.

El pasado día 3 de mayo el concejal de Participación Ciudadana, Javier Bello, les aseguró durante una asamblea que no se les había pagado la subvención de 2020 porque en su día no presentaron la solicitud correspondiente. La asociación afirma que para hacer constar que esa afirmación no era cierta, el pasado miércoles 26 de mayo, las ocho asociaciones acudieron al Ayuntamiento a entregarle las copias de las solicitudes selladas en su día, dentro de plazo, a través de la OAC, así como a pedirle una reunión con él y con la concejala de Bienestar Social, María del Carmen Lara, "de la que aún no tenemos respuesta".

Parkinson Puerto afirma que en numerosas ocasiones han presentado las solicitudes de subvenciones y de reuniones a través de Registro, "sin recibir respuesta alguna e incluso negando el haber acusado el recibo de las referidas peticiones".

También subrayan que "a lo largo de los últimos años, sí años, hemos tenido la espada de Damocles sobre nuestra Asociación de Enfermos de Parkinson y Familiares de El Puerto de Santa María. Finalmente ha caído y nos vemos en la obligación de cesar en nuestras actividades terapéuticas. Ya no hemos podido resistir económicamente más", lamentan.

"Hemos hecho todo lo posible para que esto no sucediera. A pesar de ser personas enfermas, hemos organizado funciones teatrales, rifas y otras actividades para recaudar fondos; también hemos podido ir subsistiendo gracias a las aportaciones de los socios y familiares, así como contribuciones puntuales solidarias de otras asociaciones y colectivos de El Puerto".

Los responsables de la entidad temen que "ahora que no podemos pagar a los profesionales que desarrollan las terapias, los síntomas de la enfermedad de Parkinson que padecemos se agravarán", ya que el tratamiento de esta enfermedad debe cubrir 3 aspectos: farmacológico, quirúrgico y rehabilitador.

Y es este último aspecto, el rehabilitador, el que cubre la asociación, "ya que la Sanidad Pública no ofrece dicho tratamiento. Síntomas como los problemas motores, problemas del habla y de deglución, deficiencia en la estimulación cognitiva, tristeza y depresión… mejoran y son en cierta medida paliados gracias a las sesiones terapéuticas de fisioterapia, logopedia y psicología".

"En definitiva: de no poder continuar con las terapias, nos veremos abocados a la incapacidad y la dependencia, se acelerará el proceso de nuestra enfermedad y perderemos calidad de vida. La realidad es que no se reconoce la labor que hacen instituciones como la nuestra cubriendo una laguna de prestaciones que debería ofrecer la Administración. Cada día que pasa sin las terapias se dejan avanzar los síntomas, sin saber cuánto nos va a costar o si podremos recuperar la autonomía perdida. Nos sentimos personas enfermas desatendidas por las autoridades que se supone deberían velar por nuestro bienestar".