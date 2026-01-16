Aplazado el desahucio de una madre y sus tres hijos previsto para este viernes en El Puerto

Vanesa, la mujer de 38 años madre de tres hijos menores de edad, no tendrá finalmente que abandonar la casa en la que vive en la calle Revolera, En El Puerto, tras haber conseguido su abogado detener el desalojo anunciado para las diez de esta mañana.

El marido de Vanesa falleció el pasado mes de agosto y la mujer se enfrentaba sola al desahucio, con tres hijos de 2, 11 y 13 años. La familia había comprado la llave de la vivienda social de la Junta de Andalucía hace unos años a los hijos del último adjudicatario, una práctica ilegal más frecuente de lo que parece.

La mujer ha querido desmentir que ella tuviese abierto un expediente por destrozos en el edificio, tal y como señalaron desde el Ayuntamiento portuense, y afirma que únicamente cobra la renta mínima vital, ya que incluso la pesión de orfandad de sus hijos el ha sido denegada por no haber estado su marido dado de alta en la Seguridad Social y no haber completado el periodo mínimo de cotización requerido, que es de 15 años.

Sin embargo, desde la Junta no han podido tramitar su caso como el de una persona vulnerable al superar los límites económicos previstos para ello.

La renta mínima vital se le otrorgó a la familia durante el Covid, debido a que no tenían ningún otro ingreso.