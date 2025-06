Adelante El Puerto denuncia el caos de movilidad y aparcamiento en la ciudad

El Puerto/Adelante El Puerto denuncia públicamente "el caos creciente que vive El Puerto debido a la falta total de planificación en materia de movilidad y aparcamiento, una situación que se agrava cada verano y que afecta tanto a vecinos como a visitantes".

La formación añade que “la ciudad se colapsa año tras año mientras el equipo de gobierno mira hacia otro lado. El Partido Popular, con Germán Beardo al frente, ha demostrado en seis años de mandato una absoluta falta de interés por resolver uno de los problemas más urgentes y visibles para la ciudadanía”, señalan.

Desde la formación andalucista de izquierdas se lamenta que no se haya creado ni una sola nueva plaza de aparcamiento, ni se hayan mejorado las infraestructuras existentes, ni se haya implementado una regulación eficaz en puntos clave como las playas o el centro histórico. “El resultado es un desorden continuo y una frustración creciente entre quienes intentan aparcar en su propio barrio o desplazarse con normalidad”, afirman.

En lugar de afrontar el problema, critican desde Adelante, "el alcalde ha preferido enterrar más de 10 millones de euros en Pozos Dulces para convertir unos aparcamientos subterráneos en jardineras ornamentales que ya muchos vecinos llaman los arriates más caros del mundo. Una inversión millonaria que ha despreciado las necesidades reales de la ciudad, eliminando una infraestructura clave para aliviar el colapso en el centro histórico”.

Zonas como La Puntilla o Puerto Sherry sufren, según la formación, “una absoluta falta de control y organización”, con una proliferación de caravanas aparcadas sin regulación ni servicios adecuados. “Esto está generando conflictos de movilidad, problemas de salubridad y molestias constantes para el vecindario”, insisten.

A esto se suma “la precariedad del transporte público urbano, con vehículos deteriorados, frecuencias inasumibles y condiciones indignas para personas mayores o con movilidad reducida”.

También señalan un incumplimiento grave por parte del gobierno local, ya que “el Ayuntamiento lleva más de un año ignorando la obligación legal de implantar la Zona de Bajas Emisiones, una herramienta fundamental para mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana”, recuerdan.

Los testimonios vecinales reflejan con claridad el abandono institucional. Carmen Gutiérrez, vecina de La Puntilla, explica que “cada verano es un infierno. No puedo aparcar cerca de casa y, con mis problemas de rodilla, caminar más de dos o tres calles me resulta imposible. Los autobuses pasan cada mucho tiempo y, cuando llegan, van llenos o no tienen rampa operativa”.

Rosario Delgado, residente en la zona de Puerto Sherry, comparte una realidad similar. “Tengo que llevar a mi marido a rehabilitación tres veces por semana. Antes podía aparcar cerca del hospital, pero ahora es imposible. El transporte público no sirve para quienes necesitamos puntualidad y accesibilidad”.

Desde Adelante Andalucía El Puerto exigen a Germán Beardo y a su equipo "que dejen de mirar hacia otro lado y actúen con urgencia. Nuestra ciudad no puede seguir sin soluciones reales a uno de sus principales problemas”, afirman.

La formación propone la creación inmediata de aparcamientos disuasorios en zonas estratégicas, la regulación efectiva del estacionamiento de caravanas mediante espacios habilitados y controlados y una reforma profunda del sistema de transporte urbano para que sea digno, accesible y sostenible. “Es imprescindible también que se cumpla de una vez la ley y se implante ya la Zona de Bajas Emisiones, cuya entrada en vigor lleva más de un año de retraso”, insisten.

“El Puerto de Santa María merece una gestión valiente, honesta y centrada en las personas y en los barrios, no en intereses turísticos o especulativos”, concluyen desde Adelante.