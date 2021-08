Una actuación conjunta de Policía Nacional y Policía Local se salda con 15 denuncias en El Puerto

Durante la pasada madrugada se ha llevado a cabo en El Puerto un dispositivo especial de vigilancia y control en las zonas de mayor afluencia, "evitando concentraciones y velando por el cumplimiento de la normativa de seguridad y prevención ante la pandemia de Covid-19", según ha explicado la concejala de Seguridad, Marina Peris.

Una actuación conjunta entre Policía Local y Nacional peinó todo El Puerto, incidiendo en la vigilancia del centro urbano, playa de Valdelagrana, los 'beach club' ubicados junto a Puerto Sherry y el centro comercial de Vistahermosa.

Marina Peris señala que "se han levantado más de 15 denuncias por botellón e incumplimiento del bando municipal relativo a las restricciones de horario en zona de playas, que prohíbe cualquier actividad de ocio y esparcimiento entre las 23:00 y las 7:00 horas, cumpliendo así la normativa epidemiológica dictada por la Junta de Andalucía con el objetivo de disminuir la incidencia de contagios de Covid-19".

Según han señalado algunas fuentes consultadas, la participación de la Policía Local en este dispositivo se cifró en tres agentes.

La teniente de alcalde de Seguridad hace un llamamiento de cara al fin de semana a la responsabilidad "para evitar conflictos y concentraciones, ante las que se extremará la vigilancia, y al cumplimiento de las recomendaciones y medidas de prevención establecidas en la localidad".

Peris advierte que "seremos contundentes con el cumplimiento de la Ley, agradeciendo la labor que está realizando la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local en la ciudad, que se encuentra en este momento con una población triplicada para evitar sucesos como los de los últimos días evitando así, con todos los recursos disponibles, controlar cualquier situación de incivismo".

Por último la edil felicita a los agentes de los distintos Cuerpos de Seguridad "que están al pie del cañón en la ciudad por su compromiso con El Puerto mostrando una profesionalidad sobresaliente".

Tras estas declaraciones de la edil de Seguridad desde el sindicato UPLBA han acusado a la responsable municipal de estar "engañando a la ciudadanía, haciendo ver que el Cuerpo de policía Local está funcionando con normalidad cuando en absoluto es así. Cuando habla de dispositivo conjunto de Policía Nacional con Policía Local parece que han participado numerosos agentes de ambos cuerpos, cuando la realidad es que solo hubo tres representante de la Policía Local, uno de ellos el jefe accidental y dos policías de Playa, que normalmente trabajan en horario de mañana y que han aceptado trabajar de noche. La concejala trata de vender una imagen del Cuerpo que no es real y eso es engañar a los ciudadanos", insisten desde el sindicato.

Un solo agente de Policía Local para la noche del sábado

Por otro lado, y en relación también a la seguridad y a la planificación del fin de semana, ha trascendido el cuadrante de la Policía Local portuense para la noche de este sábado 21 de agosto, con la peculiaridad de que sólo se contará con un agente para atender a toda la ciudad en horario de 22:50 a 7:10 horas.

Hay que recordar que el sábado coincidirán varios eventos nocturnos en El Puerto como un espectáculo en la Plaza de Toros, teatro y un concierto en DSoko, entre otras cosas, además de la presencia aún muy importante de visitantes en estas fechas, por lo que llama la atención que un solo agente vaya a estar de guardia esa noche, según el cuadrante al que ha tenido acceso este Diario.

El resto de los agentes de dicho turno no se incluyen en este cuadrante como disponibles, al no acudir a su puesto de trabajo uniformados, por los que no se les incluye en el reparto de tareas.

Policías locales consultados han lamentado la situación y consideran inadmisible esta situación "un sábado noche de agosto, en una ciudad turística y costera que ahora tiene más de 200.000 habitantes y en una pandemia".