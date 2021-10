Vuelve el encuentro nacional de blogueros de viajes

El Puerto de Santa María acogerá durante cuatro días, del 14 al 17 de octubre, la IV edición del Travel Bloggers Forum, un encuentro de los más relevantes creadores de contenido de viaje profesionales nacionales que suman miles de seguidores. El evento, impulsado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo, y que cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, se ha convertido ya en un referente en el mundo de la comunicación digital en el sector turístico.

Durante esas fechas algunos de los más influyentes creadores de contenidos de España darán a conocer los principales atractivos de la ciudad gaditana y, además, por primera vez, participarán en un taller de formación gratuito que pretende formar a los profesionales del sector para ganar competencias digitales e implantar técnicas y estrategias basadas en las redes sociales que ayuden a las empresas para llegar a los clientes.

El programa de formación arranca el viernes 15 de octubre por la tarde con el taller de trabajo 'Planificación y gestión de redes sociales turísticas', en el Hotel Soho Boutique, con entrada libre para el público de 17:00 a 20:30 horas.

Los blogueros e instagramers tendrán tiempo para descubrir El Puerto gracias a las empresas locales que se han volcado en el evento. El primer día harán una visita nocturna al Castillo de San Marcos y las Bodegas Caballero. El sábado descubrirán el Yacimiento Doña Blanca. Más tarde, visitarán los esteros en la Bahía de Cádiz y se hará un despesque tradicional con la colaboración del Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte). Para viajar a través de experiencias gastronómicas gaditanas cenarán en el restaurante Bespoke y el cocedero de mariscos Romerijo. El almuerzo se hará con productos de la tierra y tradicionales en un patio de vecinos de la ciudad gracias a la asociación cultural de Amigos de los Patios Portuenses.

Los influencers, asimismo, se alojarán en el Hotel Soho Boutique Puerto gracias a la colaboración de esta empresa y la Asociación de Hoteles de El Puerto con este evento.

Esta iniciativa responde a una idea de los blogueros de viaje locales Atomarpormundo.com, que son los responsables de llevar a cabo la dirección técnica del evento. Además participarán creadores de contenidos profesionales de viaje como Javi Cubo, Travel the life, Objetivo Viajar, El mundo ok, Mindfultravel by Sara, Mi paseo por el mundo y Organizo tu viaje.