Vox pide una normativa transparente para el teatro municipal Pedro Muñoz Seca

La edil de Vox Leocadia Benavente denuncia "la opacidad en la gestión del teatro municipal Pedro Muñoz Seca, que difiere mucho de ser una ayuda para la cultura local".

Para la concejala “pese a que la ciudad cuenta actualmente con un gran número de artistas de todos los géneros (música, danza, flamenco, teatro o magia) estos no disponen de un lugar libre y regulado donde poder compartir lo que hacen en El Puerto, y desconocen por completo cuáles son los criterios necesarios para hacer uso del teatro”, denuncia.

Según Benavente “la inauguración del teatro Pedro Muñoz Seca supuso la creación de un contenedor cultural donde el ciudadano pudiera tener acceso a una variedad cultural importante para el uso y disfrute de todos los portuenses, sin excepciones”. Sin embargo, continúa la edil, “la gestión del teatro difiere mucho de ser una ayuda para la cultura, de ser un apoyo para los portuenses y de lo que este equipo de gobierno ha tratado de vender para y por la cultura local, ya que desde su apertura, el teatro no ha contado con una normativa transparente”.

Para la edil de Vox “esta falta de normativa no permite la participación en igualdad de condiciones para los artistas, ya que no se siguen unos criterios objetivos y definidos para aplicar el uso o no del teatro, sino que queda a elección de la Concejalía de Cultura y de sus técnicos”.

Por todo ello, desde la formación animan al equipo de gobierno a que revisen tanto la normativa del uso del teatro municipal como del resto de espacios de los que la Concejalía de Cultura dispone, con el objetivo de establecer unas condiciones reales, transparentes y equitativas que posibiliten el ejercicio artístico de los portuenses".