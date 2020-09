Vox insta al gobierno local a trabajar en un nuevo pliego de autobuses

Leocadia Benavente, concejala de Vox en el Ayuntamiento de El Puerto, ha solicitado al Partido Popular "que deje a un lado la deslealtad a los ciudadanos y que, de una vez por todas, se siente a trabajar el pliego del servicio de autobuses urbanos".

Benavente asegura que “Vox siempre ha tenido la mano tendida para negociar” y recuerda que en el Pleno de octubre de 2019 ya se solicitó el estudio de viabilidad de las líneas de transporte urbano para poder aportar ideas”. Sin embargo, prosigue la concejala, “el equipo de gobierno lo ha entregado diez meses más tarde, en el mes de agosto de 2020, cuando el documento de viabilidad estaba ya preparado para ir a Pleno”.

Cabe recordar que, en la reunión del pasado mes de agosto, en la que el delegado de Movilidad Sostenible, Millán Alegre, explicaba los datos para elaborar el nuevo pliego, Vox ya advirtió de la necesidad de aportar otras posibilidades ya que “el déficit de explotación de 3 millones al año era excesivo”. A pesar de la solicitud, “Alegre ha hecho caso omiso, no ha vuelto a convocar a los grupos para testar las posturas de cara al Pleno y, ahora, pretende victimizarse con excusas absurdas, pero la realidad es que no ha habido buena fe por parte del Equipo de Gobierno presidido por el PP”, señala Benavente.

El grupo municipal de Vox ha manifestado que fue el primero en solicitar el estudio de las líneas de autobuses con tiempo suficiente para poder analizarlas, aportar ideas y posibles soluciones a un servicio que es claramente deficitario. Un ejemplo de ello es que, en algunas líneas, cada viajero le cuesta a los portuenses hasta 8 euros por viaje, algo que calificamos de inadmisible. En este sentido, desde Vox El Puerto "llevamos tiempo instando al equipo de gobierno a que trabaje para optimizar en la medida de lo posible el contrato y en lugar de eso, nos traen una base de pliego que eleva el déficit de la explotación”, afirma.

“La realidad es que, en estos 13 meses de gobierno, la prioridad del PP ha sido buscar la fórmula jurídica para trasladar 3 millones de euros desde el presupuesto municipal a la contrata. No ha aportado mejoras de las líneas o aumento de frecuencia entre autobuses para dar un mejor servicio. No se ha facilitado participación de los grupos políticos ni de la ciudadanía y tampoco de la Flave o los Consejos de Distrito. Así no se puede sacar un pliego en minoría, que no contenta a nadie”, añade la concejala.

Por último, Benavente recuerda la grave crisis económica en la que se encuentra el país a causa de la pandemia, "por lo que creemos que no es el momento de aumentar el gasto municipal, sino de moderarlo, para permitir reducir la carga fiscal a los ciudadanos tal y como llevaremos al próximo Pleno ordinario de septiembre".