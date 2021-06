Vox exige al equipo de gobierno de El Puerto que presente ya los presupuestos

La edil de Vox Leocadia Benavente exige al equipo de gobierno que presente ya los presupuestos de 2021 y propone una batería de propuestas que ya había sido aprobadas en plenos anteriores.

Vox El Puerto anuncia que no aprobará unos presupuestos "que no incluyan una modificación de las ordenanzas fiscales que derive en una bajada de los impuestos y tasas municipales, tales como la reducción del IBI, del IVTM y de las Licencias, ya que nuestro municipio es de los que mayor carga impositiva tiene de toda la provincia. Como las ordenanzas fiscales se aprueban en septiembre y no entran en vigor hasta enero de 2022, lo que exigimos es un compromiso del equipo de gobierno para reducir la carga impositiva de los ciudadanos, ya que la recuperación económica de nuestra ciudad tiene que venir impulsada por una reducción de los impuestos y tasas municipales”, añade la edil.

Otra de las partidas que Benavente considera imprescindibles es la de recuperación de plazas de funcionarios públicos, sobre todo en las áreas de Urbanismo, Control Presupuestario, Gestión Tributaria y Policía Local. “Llevamos dos años sin gestión ninguna por parte del equipo de gobierno, y esta falta de gestión se debe en parte a la falta de personal que sufre nuestro Ayuntamiento en áreas que son claves para el buen funcionamiento de cualquier Consistorio”.

Por otro lado, continúa la edil, “consideramos fundamental recuperar el Plan de Barrios, y su correspondiente partida presupuestaria, ya que supone un instrumento fundamental para abundar en el reequilibrio territorial y la cohesión social, además de fomentar la participación ciudadana, tan abandonada en este mandato”.

Benavente exige al equipo de gobierno que presente ya sus presupuestos, y siendo consciente de que no deben contribuir a mayores retrasos para su aprobación, la formación ha presentado una lista de peticiones a tener en cuenta "y pensando siempre en el bien de la ciudad", concluyen.