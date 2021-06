Vox El Puerto no participará en ningún acto institucional del Orgullo LGTBIQ+.

El grupo municipal Vox hace público que no participará en la celebración de ninguno de los actos programados por el Ayuntamiento para celebrar el día del Orgullo LGTBIQ+, al tiempo que recuerda que el Tribunal Supremo estableció, en mayo de 2020, que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

Desde la formación argumentan que “nos sentimos orgullosos de ser el único partido que no se suma a esta moda para rascar unos cuantos votos”, al considerar que se trata de “una celebración politizada al servicio de la agenda ideológica de un puñado de colectivos de izquierda y extrema izquierda, con el apoyo del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos”.

Para Vox "la unidad nacional es garantía de igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Queremos destacar la importancia de la concordia y encuentro entre los españoles, lejos de quienes pretenden colectivizarlos artificialmente para enfrentarlos, ya sea por razón de sexo (mujeres contra hombres), de su relación laboral (trabajadores frente a empresarios), de su residencia (independentismo catalán), de su edad o de sus tendencias afectivas”.

La formación añade que “rechazamos enérgicamente cualquier agresión o humillación a una persona por razón de su condición sexual, económica o social. Del mismo modo, reafirmamos la defensa de la libertad de expresión y libre circulación de ideas, que favorece el conocimiento y el respeto. Sólo salvaguardando la dignidad de todos, se establecerá en la nación española la deseable justicia, la libertad y la seguridad, se promoverá el bien común y el interés general y se asegurará así la debida protección social, económica, jurídica de todos los ciudadanos” concluyen.