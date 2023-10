Vox El Puerto desmiente las acusaciones de Javier Bello sobre su voto para la Ayuda a Domicilio

El grupo municipal Vox El Puerto desmiente las acusaciones vertidas por el concejal del Partido Popular, Javier Bello, en sus redes sociales, en las que afirma que Vox quiso tumbar el convenio con la Junta de Andalucía para mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

El concejal Mauricio Mauri quiere dejar claro que en el pasado Pleno extraordinario y urgente que su formación no entendía la urgencia del punto, ya que este convenio se podría haber llevado a Pleno hace mucho tiempo, sabiendo de antemano que su fecha de caducidad era el 25 de octubre.

“No es verdad, como afirmó Bello en su intervención, que el pleno tuviera que aprobar el convenio el día 25 de octubre, ya que como indica el propio convenio en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto las partes podrán acordar unánimamente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales..”

Hay que recordar además que el punto salió adelante por unanimidad de todos los grupos.

Mauri añade que “en ningún momento se pensó votar en contra de este convenio tan beneficioso para la ciudad, quedando nuestro voto afirmativo claramente reflejado en el acta de la comisión informativa celebrada una hora antes del pleno. Es más, porque lo vemos fundamental para el municipio es por lo que no entendemos que este convenio no se hubiese llevado antes a Pleno en lugar de convocar un pleno in extremis para sacarlo adelante”, insiste.

“Este equipo de gobierno sigue demostrando día a día su falta de gestión y planificación municipal, y parece que lo que les molesta es que se lo recordemos a diario, de ahí que tengan que recurrir a actitudes violentas y a verter mentiras sobre la oposición”, concluye el concejal.