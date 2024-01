Vox El Puerto denuncia que Beardo miente en cuanto a la gestión de los pisos turísticos de la ciudad

El grupo municipal Vox El Puerto denuncia que el alcalde la ciudad, Germán Beardo, miente en cuanto a la gestión de los pisos turísticos en la ciudad, y que está concediendo licencias urbanísticas para la construcción de los mismos cuando dijo que no lo haría.

El portavoz del grupo municipal, Fito Carreto, relata que el alcalde concedía una entrevista a principios de enero en la que aseguraba textualmente que “en el centro histórico hay una máxima, que es proyecto que se nos presente que viene con apartamentos turísticos, se les dice que esto no cabe en nuestro modelo de ciudad”.

Sobre este asunto en una entrevista concedida a Diario de Cádiz el primer edil señalaba que "queremos evitar caer en un precipicio del que no podamos salir y para ello en todos los proyectos que nos presentan para reforma de grandes edificios hemos dado luz verde para hoteles, viviendas o equipamientos públicos, pero no para apartamentos turísticos, o al menos intentamos limitarlos. Los apartamentos dan pie a una mayor concentración de personas en un solo piso y eso complica la vida a los vecinos, y no es el objetivo de un turismo de excelencia que viene a disfrutar de la gastronomía o los atractivos de la ciudad".

Sin embargo, añade Carreto, “en la última Junta de Gobierno Local se aprobaba una propuesta de resolución favorable de Calificación Ambiental y concesión de Licencia Urbanística para la ampliación y adecuación de una bodega para el establecimiento de 33 apartamentos turísticos en el centro”.

Carreto añade que desde Vox hemos denunciado en más de una ocasión la proliferación de este tipo de apartamentos en el centro de la ciudad, “que no hacen otra cosa que atraer turismo de baja calidad y vaciar de residentes el centro, pero parece que para el alcalde no son suficientes, pues siguen concediendo licencias nuevas”.

Como destaca el concejal la propuesta de Vox es "recuperar la vitalidad del centro y atraer a las familias portuenses, y para ello necesitamos viviendas a precios asequibles. Por ello el Ayuntamiento debe establecer bonificaciones fiscales para bajar el precio de la vivienda, y fomentar la construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar”.