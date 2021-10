Vecinos de la Sierra de San Cristóbal se manifiestan este jueves por la regularización de sus viviendas

Vecinos del poblado de la Sierra de San Cristóbal, cercano a las cuevas cantera, volverán a manifestarse este jueves, día 7, frente al área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, para pedir la regularización de sus viviendas y la paralización de los expedientes administrativos que tienen actualmente abiertos por dicha concejalía.

Ya durante el pasado verano, a principios de julio, los vecinos que residen en el asentamiento de la Sierra de San Cristóbal, representados por la asociación La Azada, organizaron una manifestación, con la asistencia de numerosas personas, que tras hacer un recorrido a pie finalizó con una protesta frente a dicha concejalía del Ayuntamiento. Ya entonces los vecinos pidieron la regularización de las viviendas como pedanía o asentamiento rústico, incluyendo los suelos en la cooperativa Virgen del Valle, perteneciente al término municipal de Jerez.

En esta ocasión los vecinos tienen previsto iniciar la marcha en el poblado de la Sierra de San Cristóbal a las 09:00 horas, recorrer la zona que separa el asentamiento de la carretera general y entrar en ella por el puente de acceso a la finca Matajacas. Desde ese punto, la Guardia Civil les acompañará en dirección El Puerto. Tras descender por la carrera por la cuesta del Chorizo (pegada a Aquapark), la manifestación de protesta llegará a la rotonda de los toros, para bajar posteriormente por la avenida Rey Felipe VI hasta acceder al casco urbano de El Puerto y llegar a la Concejalía de Urbanismo sobre las 11:00 horas.

Según han subrayado los organizadores de la marcha, pertenecientes a la asociación vecinal La Azada, está prevista la participación de más de 80 personas, para expresar su rechazo a los expedientes administrativos y penales que están recibiendo, en algunos casos por usurpación del territorio y en otros por realizar obras de reparación en sus viviendas, que no están inmersas en proceso de regularización alguno.

En distintas ocasiones estos expedientes terminan en sentencias en las que se imponen penas severas, con condenas de prisión de hasta un año y medio, orden de demolición de la vivienda y multa de hasta 12.000 euros. En el poblado de la Sierra de San Cristóbal, que se generó cuando se establecieron en el lugar trabajadores de las cuevas cantera, hay actualmente unas 259 viviendas, sobre las cuales se está registrando un aluvión de expedientes administrativos. Algunos de ellos, según los vecinos, están cursados directamente por la vía penal, por usurpación de terrenos pegados a la zona militar. Este miércoles varios vecinos deberán comparecer en los juzgados portuenses por las denuncias planteadas por la Administración Central.

Otros expedientes son de tipo administrativo y están dirigidos contra familias residentes en la zona más antigua del asentamiento, que en algunos casos llevan más de 40 años residiendo en la Sierra. Los representantes vecinales de La Azada, afirman que necesitan una respuesta para poder paralizar estos expedientes, ya que la incertidumbre ha crecido tras la paralización del Plan General, que retrotrae la situación al año 1993, cuando estos terrenos pertenecían aún a Jerez de la Frontera. Los residentes afectados piden que se regularicen las viviendas, aunque sólo sea las de la zona más antigua del asentamiento, anteriores a 1979.

Los vecinos reclaman que desde Urbanismo "se busque una solución que no pase por la apertura de expedientes administrativos para el desalojo de las viviendas", ya que no tienen dónde ir. Critican además la falta de servicios en la zona, donde carecen por ejemplo de alumbrado público o canalizaciones para las aguas residuales. "Que sepan que la Sierra no se va quedar callada. Durante muchos años hemos pagado el IBI y queremos al menos una respuesta para saber qué camino podemos tomar, ya que somos un asentamiento histórico".