Vecinos y familiares de los residentes de Puerto Luz se vuelven a concentrar este domingo

Los vecinos de Valdelagrana, familiares y amigos de los residentes del centro de mayores Puerto Luz, han adelantado la hora de la concentración frente a la puerta de esta residencia de El Puerto de Santa María, que se celebrará este domingo a las 12:00 horas, en lugar de las ocho de la tarde, como ha sido habitual en las dos anteriores convocatorias.

El motivo del adelanto es adaptarse mejor al horario de los residentes, ya que las 20:00 horas era ya algo tarde para los ancianos. El pasado miércoles, como ya se informó, se realizaron los test rápidos de antígenos para Covid 19 a los usuarios de la residencia, con el resultados de 143 residentes negativos y 3 positivos.

El desconfinamiento ha comenzado de forma progresiva y con precaución, y algunos grupos de mayores que se encontraban aislados en sus habitaciones ya están comenzando a bajar al patio y a los jardines (aunque no a salas y lugares cerrados), por lo que los personas que participen en la concentración confían en poder ver desde el exterior a un mayor número de sus familiares que en las anteriores concentraciones. No obstante, el confinamiento del centro continúa y los ancianos siguen con las restricciones, no pueden salir de la residencia ni recibir visitas.

Según los familiares de los residentes, las visitas no volverán al menos hasta que los tres mayores que han dado positivos den negativo en nuevas pruebas.

La concentración de mañana domingo frente al centro Puerto Luz Resort, además de servir como agradecimiento a la plantilla de trabajadores, a los profesionales sanitarios y a los cuidadores y para enviar un mensaje de ánimo y felicitación a los mayores, tiene también una parte reivindicativa, ya que los familiares pedirán que se hagan test de Covid-19 a todos los trabajadores, tanto a los suplentes como a la plantilla que se vio afectada por coronavirus, para garantizar que todos dan negativo.

"Queremos que la Consejería de Salud y Familias realice test a todos los empleados, y sobre todo a los que han estado trabajando con ellos, para tranquilidad de todos".

Mientras tanto, los residentes se encuentran todavía algo desorientados y confusos debido al prolongado aislamiento y deberán ir recuperando su rutina y los ejercicios y terapias que los mantienen activos, ya que se trata de un colectivo muy vulnerable.